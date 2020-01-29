Елизавета II лишила принца Гарри и Меган Маркл любимой миссии, – СМИ

После одобренного Елизаветой II решения принца Гарри и Меган Маркл отойти от части королевских обязанностей и переехать в Канаду, стало известно, что теперь внук королевы и его жена больше не смогут быть послами молодежи стран Содружества.

Согласно информации издания TMZ, Ее величество лишила герцогов Сассекських такой миссии, несмотря на то, что они ее особенно любили и старались всячески поддерживать. Даже на свадебном платье Меган Маркл в 2018 году было вручную вышито 53 цветка, которые символизировали страны Содружества.

Интересно! Британцы используют имя Меган Маркл как глагол: курьезные детали

Еще перед свадьбой с американкой принца Гарри бабушка-королева назначила послом молодежи Содружества, после чего обязанности были разделены с Меган Маркл. В их задачу входило налаживание отношений между молодыми людьми и лидерами Содружества и привлечение их к решению социальных, экономических и экологических вопросов. Но после такого решения Елизаветы II, по информации СМИ, Меган Маркл и принц Гарри очень расстроились, ведь это была их любимая работа.

Добавим, что последствия ухода королевской четы от дел семьи уже их догнали. На днях в СМИ стало известно, что 90 тысяч жителей Канады подписали петицию о том, чтобы Меган Маркл и принц Гарри не получали финансовую помощь от страны, в которой сейчас живут. Люди признались, что не против того, чтобы принц Гарри, Меган Маркл и их 8-месячный сын Арчи там проживали, однако выделять на это государственные средства – неправильно. И хотя председатель федерации налогоплательщиков Аарон Вудрик в Канаде уже успел прокомментировать инцидент, отметив, что петицию подписали только 0,2% населения страны, все равно большинство канадцев поддерживают это мнение по результатам опроса.

Что известно об уходе Меган и Гарри от королевской семьи?

8 января принц Гарри и Меган Маркл объявили о том, что намерены скласи некоторые королевские полномочия и жить на две страны – Великобританию и Канаду. Они заявили, что хотят быть финансово независимыми, создать благотворительный фонд, но всячески поддерживать королеву в ее решениях и назначениях. Такая новость потрясла как общественность, так и СМИ и саму королеву, которая узнала о решении внука только через социальные сети, а не в предварительном согласовании, как это принято. Впоследствии было опубликовано заявление от Елизаветы II, где она предупредила, что сейчас все вопросы с герцогами Сассекскими согласуются. После срочного семейного совещания королева решила согласиться с решением Гарри и Меган, но в одном из условий попросила вернуть все средства, которые были направлены не ремонт их имения – Фрогмор-хаус.

В это же время Меган Маркл с сыном уже находилась в Канаде, а принц Гарри впоследствии прилетел к ней. В сети начали распространять слухи о тайном сотрудничестве Меган со студией Disney, о ее намерении уйти в модную индустрию и то, что она готовится дать резонансное интервью известной американский телеведущей Эллен Дедженерес. Относительно принца Гарри, то он вроде претендует на престижную работу в Канаде. Добавим, что Елизавета II решила не лишать внука и его жену титулов герцогов Сассекских, но теперь к ним нельзя обращаться на "Королевское Высочество" и у принца Гарри больше нет королевских военных званий.