Елизавета II очаровала сливовым платьем на аудиенции с послами Шри-Ланки: фото

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Елизавета II на встрече с послами Шри-Ланки и Сьерра-Леоне
Елизавета II на встрече с послами Шри-Ланки и Сьерра-Леоне / Twitter / @The Royal Family

Королева Елизавета II после рождественских каникул в Сандрингеме, полна сил, вернулась к исполнению своих непосредственных обязанностей. Для частной аудиенции с послами Шри-Ланки и Сьерра-Леоне Ее Величество надела стильный весенний образ.

Частная встреча состоялась в Букингемском дворце, где королева с помощниками радостно встретила послов южных стран в одной из палат королевского двора. 92-летняя Елизавета II примерила меди-платье фиолетового цвета прямого силуэта, дополнив look лакированными туфлями черного цвета и такой же сумочкой.

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На ее шее и ушах обычно красовались украшения из жемчуга, губы и румяна были подведены в тон к платью. Королева выглядела сдержанно, свежо и ярко одновременно. Ее гости в Букингеме в то же время прибыли в традиционных костюмах бело-черной гаммы.

Стоит добавить, что несколько дней назад Елизавета II примерила не менее стильный и нежный образ мятного оттенка на встрече с послом Брализии Фридом Аррудой.

 

 

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Теги: LifeStyle Стиль и мода Елизавета II Мода Королівська сім'я
Источник: LifeStyle 24
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