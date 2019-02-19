Елизавета II очаровала сливовым платьем на аудиенции с послами Шри-Ланки: фото

Королева Елизавета II после рождественских каникул в Сандрингеме, полна сил, вернулась к исполнению своих непосредственных обязанностей. Для частной аудиенции с послами Шри-Ланки и Сьерра-Леоне Ее Величество надела стильный весенний образ.

Частная встреча состоялась в Букингемском дворце, где королева с помощниками радостно встретила послов южных стран в одной из палат королевского двора. 92-летняя Елизавета II примерила меди-платье фиолетового цвета прямого силуэта, дополнив look лакированными туфлями черного цвета и такой же сумочкой.

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На ее шее и ушах обычно красовались украшения из жемчуга, губы и румяна были подведены в тон к платью. Королева выглядела сдержанно, свежо и ярко одновременно. Ее гости в Букингеме в то же время прибыли в традиционных костюмах бело-черной гаммы.

Today during an audience, Her Excellency Ms. Manisha Gunasekara was received by The Queen and presented the Letters of Recall of her predecessor & her own Letters of Credence as Ambassador from the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka to the Court of St. James's. pic.twitter.com/tO21uCMKWo — The Royal Family (@RoyalFamily) 20 февраля 2019 г.

Стоит добавить, что несколько дней назад Елизавета II примерила не менее стильный и нежный образ мятного оттенка на встрече с послом Брализии Фридом Аррудой.