Елизавета II ошеломила ярким весенним образом на торжественном мероприятии: фото

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Королева Елизавета II в Лондоне
Королева Елизавета II в Лондоне / www.gettyimages.com

Длительные рождественские каникулы королевы Великобритании Елизаветы II закончились. Поэтому Ее Величество погрузилась в работу и приняла участие в нескольких торжественных мероприятиях.

Так, королева Елизавета II стала приглашенной гостьей на торжественном праздновании 100-летия Центра правительственной связи в Лондоне. Эта организация является объединением спецслужб, которые отвечают за разведку и защиту информации британского правительства и армии.

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На знаковое событие Ее Величество прибыла в стильном весеннем наряде. Елизавета II предстала перед британцами в ярком синем пальто и шляпке с зеленым пером. Из-под верхней одежды виднелось платье, подобранное в тон к одежде.

Британская королева не нарушила своих традиций, поэтому подобрала к образу маленькую черную сумочку, перчатки и украшения с жемчужинами. Обувь на устойчивых каблуках и брошь завершили ее потрясающий look.

Королева Єлизавета ІІ у Лондоні
Королева Елизавета ІІ в Лондоне / Getty Images

Єлизавета ІІ на урочистому заході

Елизавета II на торжественном мероприятии / Getty Images

В сети сторонники Ее Величества были немного обеспокоены этим выходом королевы. Люди обратили внимание, что Елизавета II несколько похудела, ведь ее наряд на некоторых фото было достаточно свободным. Кроме этого, они обратили внимание на мимику монарха: глава Букингемского дворца несколько побледнела и на отдельных снимках выглядела уставшей.

Королева Єлизавета ІІ
Королева Елизавета ІІ / Getty Images

Її Величність Єлизавета ІІ на святкуванні

Ее Величество Елизавета II на праздновании / Getty Images

Стоит отметить, что королева Елизавета II не спешит передавать свой трон. 95-летняя монарх до сих пор выполняет свои обязанности и тщательно хранит вековые королевские традиции. Одна из них – активное посещение светских мероприятий.

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Теги: LifeStyle Елизавета II Королівська сім'я
Источник: 24 Канал
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