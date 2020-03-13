Елизавета II отложила официальный визит в графство Англии из-за коронавируса

Британская королева Елизавета II даже в возрасте 93-х лет осуществляет большое количество рабочих поездок для поддержания королевства. На этот раз она должна была отправиться в графство Чешир, но в Букингемском дворце приняли решение отложить визит из-за распространения коронавируса.

Пока принц Чарльз, сын Елизаветы II, отменил ряд официальных визитов в Боснию и Герцеговину, Кипр и Иорданию, королева тоже решила принять меры предосторожности, передает EOnline. Как и миллионы людей во всем мире, члены королевской семьи Великобритании придерживаются дополнительных мер предосторожности, чтобы свести к минимуму свои риски заражения новым коронавирусом. По состоянию на 13 марта в Великобритании зарегистрировано 798 заболеваний коронавирусом и 11 летальных случаев.

К теме Принц Чарльз оконфузился из-за коронавируса: курьезное видео

Поэтому Елизавета II перенесла визит в северо-западную Англию и север Лондона во время пандемии.

В рамках мер предосторожности при сегодняшних обстоятельствах дневники королевы изменились на ближайшие недели. Проконсультировавшись с представителями Medical Household и правительством, было решено перенести запланированные визиты Ее Величества в Чешир и Кэмден. Аудиенция будет проводиться в обычном режиме,

– говорится в заявлении Букингемского дворца.

Известно, что в графстве Чешир на следующей неделе, 26 марта, Елизавета II должна была посетить завод Bentley Motors, побывать в местной обсерватории и встретиться со школьниками, которые занимаются научной деятельностью.

Стоит добавить, что пожилые люди, в том числе 93-летняя королева, находятся в самой большой группе риска заражения коронавирусом. Даже во время одной из последних церемоний награждений почетными отличиями Великобритании королева надела перчатки, чтобы иметь меньше рисков для заражения.



Что следует знать о коронавирусе / Инфографика 24 Канала