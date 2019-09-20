Елизавета II подала чай мебельщику, который работал в Букингемском дворце: интересные детали

Несмотря на высокий статус в обществе, королева Великобритании довольно обычно ведет себя в обыденной жизни. Так, мебельщик, которому пришлось работать в резиденции Елизаветы II, рассказал о том, как Ее Величество предложила ему выпить чаю, когда тот работал в стенах дворца.

Накануне мы писали о креативности команды, которая работает в Букингемском дворце вместе с Елизаветой II, и реакцию королевы на письмо 5-летней девочки. А незадолго после этого на сайте издания The Sun появилось откровенное интервью человека, которому пришлось работать в резиденции Ее Величества.

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Скоро на большой экран выйдет документальный фильм "Тайны королевских дворцов", в съемках которого принимают участие немало реальных персонажей. Одним из героев ленты стал Кевин Эндрюс, который работает мебельщиком, рассказал особую, по его словам, историю своего напарника.

Мужчина рассказал необычную историю о том, как его коллеге, имя которого он оставил в тайне, предложила выпить чаю сама королева Елизавета II. По его словам, человек ушел в работу с головой, когда монарх просто спросила его, не хочет ли он чаю, на что тот радостно согласился.

Давайте. В кувшине, с двумя ложками сахара. Так любят строители. Мне не нужна та ерунда, которую мне приносили в прошлый раз со всеми этими фарфоровыми блюдцами,

- повторил муж ответ своего коллеги.

После чего Ее Величество принесли чашку и сказала, что поставила его на стол. Когда мебельщик вернулся, то увидел перед собой Елизавету II. К сожалению, проверить достоверность этой информации невозможно, поскольку это история работника, который даже не назвал имя своего напарника.