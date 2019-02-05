Елизавета II появилась в самом актуальном цвете года на публике: очаровательные фото

Британская королева всегда поражает публику своими яркими выходами. Ее Величество часто выбирает одежду люксовых марок, умело сочетая их с трендовыми и винтажными аксессуарами.

Третьего февраля она посетила церковь Вест Ньютон в графстве Норфолк в костюме кораллового оттенка. Именно его компания Pantone назвала цветом 2019 года. Волшебный твидовый total-look состоял из платья миди-длины, пальто и милой традиционной шляпки с аппликацией.

Читайте также: Елизавета II в стильном наряде посетила церковь: очаровательные фото

На груди у королевы традиционно красовалась новая брошь с жемчугом, а наряд дополняли ее любимые жемчужины на шее и в ушах. Весенний образ королевы завершала черная лаконичная сумочка, а также черные теплые перчатки и туфли на невысоком каблуке.



Елизавета II в костюме самого актуального цвета по версии Pantone-2019 / Getty Images

Несмотря на свой почтенный возраст, 92-летняя Елизавета II не забывает подчеркивать лицо косметическими средствами – на этот раз она легко подвела губы светло-красной помадой и добавила немного розовых румян.



Елизавета II / Getty Images

Британский монарх со всеми поклонниками была очень приветливой, много улыбалась и охотно принимала цветы.



Елизавета II / Getty Images



Елизавета II / Getty Images