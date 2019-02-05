Елизавета II появилась в самом актуальном цвете года на публике: очаровательные фото

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Елизавета II в костюме цвета Pantone-2019
Елизавета II в костюме цвета Pantone-2019 / www.gettyimages.com

Британская королева всегда поражает публику своими яркими выходами. Ее Величество часто выбирает одежду люксовых марок, умело сочетая их с трендовыми и винтажными аксессуарами.

Третьего февраля она посетила церковь Вест Ньютон в графстве Норфолк в костюме кораллового оттенка. Именно его компания Pantone назвала цветом 2019 года. Волшебный твидовый total-look состоял из платья миди-длины, пальто и милой традиционной шляпки с аппликацией.

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На груди у королевы традиционно красовалась новая брошь с жемчугом, а наряд дополняли ее любимые жемчужины на шее и в ушах. Весенний образ королевы завершала черная лаконичная сумочка, а также черные теплые перчатки и туфли на невысоком каблуке.

Єлизавета II
Елизавета II в костюме самого актуального цвета по версии Pantone-2019 / Getty Images

Несмотря на свой почтенный возраст, 92-летняя Елизавета II не забывает подчеркивать лицо косметическими средствами – на этот раз она легко подвела губы светло-красной помадой и добавила немного розовых румян.

Єлизавета II
Елизавета II / Getty Images

Британский монарх со всеми поклонниками была очень приветливой, много улыбалась и охотно принимала цветы.

Єлизавета II
Елизавета II / Getty Images

Єлизавета II
Елизавета II / Getty Images

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Теги: Стиль и мода LifeStyle Елизавета II Мода Королівська сім'я
Источник: 24 канал
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