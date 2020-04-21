Елизавета II празднует день рождения: светлые и темные страницы биографии королевы

В далеком 1926 году именно в этот день на свет появилась Элизабет Александра Мэри Виндзор, ныне известная всему миру как королева Елизавета II. Однако в действительности шансы стать 40-м монархом в истории Великобритании у Елизаветы были более чем призрачными.

Что стоит узнать о королеве Великобритании Елизавете II – читайте в материале 24 канала.

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• Малые шансы стать королевой •

В очереди за короной Елизавета была третьей после отца и дяди. Однако дядя отрекся от престола, а отец преждевременно умер. Поэтому в феврале 1952 года Елизавету провозглашают королевой. И это был действительно исторический момент, ведь коронацию впервые демонстрировали по телевидению.



Коронация Елизаветы II / Скриншот

• Прочный брак и семья •

За эти 68 лет авторитет королевы остается безоговорочным, а ее семья служит большинству примером для подражания. Королева и ее супруг принц Филипп – уже 72 года в браке. Принцу Филиппу в июне исполнится 99 лет. Их старшему сыну наследнику престола принцу Чарльзу – 72. У королевы 6 внуков и 8 правнуков.

Елизавета II и принц Филипп в разные годы

• Корги и изысканный наряд •

А еще королева известна своей любовью к собакам породы корги и к изящным нарядам.

Роскошный гардероб Елизаветы II: что одевает королева



Елизавета II славится роскошным гардеробом / Коллаж 24 канала

• Королеву пытались убить •

Но в ее биографии были и неприятные страницы. Королеву пытались убить. Это было во время парада в 1981 году. Тогда Елизавета ехала верхом в составе процессии, когда прозвучало 6 выстрелов.

Впоследствии выяснилось, что выстрелы совершил 17-летний безработный парень Маркус Сарджент, его оружием оказался стартовый пистолет, а стрелял он холостыми. Суд приговорил его к 5 годам заключения за государственную измену, но вышел он уже через 3 года.

Королеву пытались убить / Скриншоты

• Принцесса Диана •

Еще одной темной страницей, стал развод ее сына принца Чарльза с принцессой Дианой, а затем и ее гибель в автокатастрофе. И хотя после смерти принцессы некоторые британцы с осуждением говорили о холодных отношениях королевы с погибшей невесткой, ее авторитет в стране оставался бесспорным.



Принц Чарльз и принцесса Диана / Скриншот

• Общение с людьми •

Елизавета II стала одним из самых любимых монархов Великобритании. Ее годовщины правления и дни рождения отмечают всей страной. Несмотря на постоянную занятость, королева всегда радушно общалась с людьми. За 68 лет на троне она ответила на более чем 4 миллиона писем.

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А вот публичные обращения Елизаветы к британской нации можно пересчитать по пальцам. И на днях она только пятый раз обратилась к людям, чтобы поддержать в ходе борьбы с коронавирусом.

Атрибуты самодисциплины, покоя, доброжелательности, решительности и чувства дружбы все еще характеризует эту страну. Гордость тем, кем мы являемся – не являются частью нашего прошлого. Это определяет наше настоящее и наше будущее,

– заявила королева Великобритании Елизавета II.

Смотрите видео: Елизавета II в пятый раз обратилась к людям, чтобы поддержать в ходе борьбы с коронавирусом