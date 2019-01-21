Елизавета II в стильном наряде посетила церковь: очаровательные фото

Впервые после аварии с участием принца Филиппа королева Елизавета II появилась на публичном мероприятии. Ее Величество посетила церковное богослужение в Вулфертоне.

Королева Елизавета II – яркий пример того, как женщина может сохранять спокойствие в любых ситуациях. Пока ее муж, принц Филипп, находился дома после ДТП, королева приняла участие в церковном богослужении. Она выбрала церковь Святого Петра, в Вулфертоне. Елизавета II мило улыбалась британцам, не показывая тревогу.

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Для выхода Ее Величество выбрала бежевое пальто и шляпу с цветным оперением. Из-под верхней одежды королевы виднелось однотонное зеленое платье. Традиционно, Елизавета II дополнила свой образ маленькой сумочкой, перчатками и обувью на небольших каблуках.



Елизавета II посетила церковь / Getty Images



Королева Великобритании по дороге в церковь / Getty Images



Елизавета II в Вулфертоне / Getty Images



Стильная шляпка королевы Елизаветы II/ Getty Images

Стоит отметить, что это первый публичный выход Ее Величества с тех пор, как ее муж попал в ДТП. Инцидент произошел 17 января близ их имения в Сандрингеме. Принц Филипп выезжал на главную дорогу и, как утверждал он полицейским, потерял управление из-за солнца. От столкновения с другими машинами автомобиль мужа Елизаветы II перевернулся.

От госпитализации принц Филипп отказался и на месте прошел тест на содержание алкоголя в крови. Очевидцы утверждают, что 97-летний герцог жаловался на боль в ногах. Лечение он пока проходит дома.