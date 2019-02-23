Елизавета II впечатлила ярким нарядом во время публичного выхода: фото

Королева Великобритании несмотря на почтенный возраст, не пропускает светские мероприятия. На днях Елизавета II посетила Часовню гвардейцев в казармах Веллингтона. Во время публичного выхода Ее Величество поразила ярким весенним образом.

В 92 года королева Елизавета II не намерена отдыхать в своем дворце, а продолжает активно посещать светские мероприятия. Таким образом Ее Величество выполняет наказ матери, которая с детства учила монарха, что не нужно избегать общения с британцами, а наоборот – быть близкой к народу.

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В пятницу, 22 февраля, королева была приглашенной гостьей на очередном торжественном мероприятии. В Часовне гвардейцев в казармах Веллингтона отмечали 100-летие присвоения звания королевской церкви. По этому случаю провели торжественную литургию, в которой приняла участие Елизавета II.

На мероприятие Ее Величество прибыла на роскошном авто и в сопровождении охранников. Елизавета II подобрала для выхода в свет яркое синее пальто с меховыми вставками и шляпку. Из-под теплой одежды виднелось голубое платье монарха с белым принтом. Свой весенний образ королева Елизавета II дополнила любимой обувью на маленьких каблуках, перчатками и сумочкой от Launer. К эффектной одежде она подобрала украшения с жемчужинами и брошь в виде пера.



Елизавета II на светском мероприятии / Twitter / @KensingtonRoyal



Ее Величество Елизавета II на торжественной литургии / Twitter / @KensingtonRoyal



Королева Елизавета II в Лондоне / Instagram / @british_royal_family_br