Елизавета II засветила стильный весенний образ: яркие фото

Королева Елизавета II известна на весь мир не только из-за своего статуса, но и благодаря ярко-выраженному стилю нарядов. Монарх Великобритании часто выбирает монохромные "луки", чем подает пример младшему поколению. Так, накануне Ее Величество продемонстрировала новый образ.

На днях Елизавета II появилась на конных скачках в темно-зеленом total look, а позже засветила бирюзовое одеяние на приеме, посвященном 100-летию Национального совета волонтерских организаций.

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Сегодня, 18 апреля, Ее Величество посетила традиционную службу в Виндзоре по случаю Великого (Чистого) четверга, ведь католический мир празднует Пасху уже в воскресенье, 21 апреля.

Для появления на церковной службе Елизавета II выбрала ярко-желтый монохромный образ, который, как всегда, довершила неизменным аксессуаром – стильной шляпкой. На левом плече королевы Великобритании красовалась массивная брошь, которая красиво сверкала под ярким солнцем, а в руках у нее был небольшой букет из разноцветных цветов. Стоит отметить, что даже в заметно теплый и погожий день руки Елизаветы II были спрятаны под черными перчатками. А на шее Ее Величества было ее любимое ожерелье из жемчуга.



Елизавета ІІ / Getty Images