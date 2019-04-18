Елизавета II засветила стильный весенний образ: яркие фото

9 Читати новину українською
Королева Елизавета ІІ
Королева Елизавета ІІ / Getty Images

Королева Елизавета II известна на весь мир не только из-за своего статуса, но и благодаря ярко-выраженному стилю нарядов. Монарх Великобритании часто выбирает монохромные "луки", чем подает пример младшему поколению. Так, накануне Ее Величество продемонстрировала новый образ.

На днях Елизавета II появилась на конных скачках в темно-зеленом total look, а позже засветила бирюзовое одеяние на приеме, посвященном 100-летию Национального совета волонтерских организаций.

Читайте также: Весенний образ: королева Елизавета II ошеломила ярким нарядом

Сегодня, 18 апреля, Ее Величество посетила традиционную службу в Виндзоре по случаю Великого (Чистого) четверга, ведь католический мир празднует Пасху уже в воскресенье, 21 апреля.

Для появления на церковной службе Елизавета II выбрала ярко-желтый монохромный образ, который, как всегда, довершила неизменным аксессуаром – стильной шляпкой. На левом плече королевы Великобритании красовалась массивная брошь, которая красиво сверкала под ярким солнцем, а в руках у нее был небольшой букет из разноцветных цветов. Стоит отметить, что даже в заметно теплый и погожий день руки Елизаветы II были спрятаны под черными перчатками. А на шее Ее Величества было ее любимое ожерелье из жемчуга.

Єлизавета ІІ
Елизавета ІІ / Getty Images

Єлизавета ІІ
Королева Елизавета ІІ / Getty Images

blog_ava
Второй тур выборов президента: дата и прогнозы
сегодня
139328
Теги: Королівська сім'я Елизавета II LifeStyle Стиль и мода
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Фильмы апреля: 7 лучших премьер, которые стоит посетить
сегодня 20:02 Фильмы апреля: 7 лучших премьер, которые стоит посетить
Уляна Корицька 275
Как приготовить вкусную паску: 5 рецептов ароматной выпечки из Западной Украины
сегодня 18:20 Как приготовить вкусную паску: 5 рецептов ароматной выпечки из Западной Украины
109
Куда поехать на Пасху в Украине: лучшие места для отдыха
сегодня 15:12 Куда поехать на Пасху в Украине: лучшие места для отдыха
531
Морковный кекс – рецепт десерта без яиц
сегодня 12:03 Морковный кекс – рецепт десерта без яиц
Богданна Рибак 69
7 туристических мест в Украине, которые расцветают весной
сегодня 11:13 7 туристических мест в Украине, которые расцветают весной
4342
Новости
Больше новостей
Залиште відгук