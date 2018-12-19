Как выглядела главная елка Украины в разные годы независимости

Накануне новогодних и рождественских праздников все города Украины превращаются в сказку. Атмосферу долгожданного праздника создают красивые и яркие иллюминации, которые освещают все улицы. Однако все украшения не сравнятся с новогодней елкой, ведь именно она является символом зимних праздников.

Колоритная ярмарка, интересные развлечения, сладости и ароматный кофе, праздничные фестивали и фейерверки. Ежегодно организаторы новогодних праздников пытаются поразить украинцев. Однако наибольшее внимание привлекает столица, где устанавливают наибольшую елку, которую открывают первые лица государства и столицы.

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Праздничное дерево в Киеве начали устанавливать с середины ХХ века. За это время главная елка, как настоящая модница, примерила не одно платье, которое ежегодно поражало украинцев яркими огоньками и стильными украшениями. Редакция сайта "24" предлагает подборку фотографий главной елки в разные годы независимости.

2019 год

В столице Украины на Софийской площади официально зажгли новогоднюю елку страны в День святого Николая, 19 декабря. Главной тематикой декорирования стало северное сияние.

Елка окутана тысячами ярких фонариков холодного белого арктического цвета. А некоторые из них имеют уникальную форму кристаллов длиной – 35-50 сантиметров,



Главная елка Украины в 2019 году / Виктория Руденко / Эспресо

2018 год

19 декабря на Михайловской площади Киева открыли новогоднюю елку. Высота хвойной красавицы — 33 метра. Привезли 90-летнее дерево из Ивано-Франковской области.

Елку украсили метровыми фонарями, тысячами игрушек и 3,6-километровой гирляндой. Каждый день главная елка будет светиться цветами.



Главная елка Украины, 2018 год (фото: ukrafoto.com)

2017 год

Новогоднюю елку в 2017 году открывал сам Святой Николай, а также первые лица страны и столицы. Установили праздничное дерево на Михайловской площади. Для декора использовали тысячи игрушек, несколько километров гирлянд и 42 фонаря. По словам организаторов праздника, на главной елке страны в 2017 году были 15 различных видов украшений. Возле новогоднего дерева установили разноцветные игрушки.

Новый год в Киеве, 2017 год

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2016 год

Новогоднюю елку в 2016 году также установили на Михайловской площади. Украсили хвойную красавицу игрушками в форме рождественских пряников и леденцов. Подсвечивали елку зеленые гирлянды.

Главная елка Украины в 2016 году

2015 год

Традиция устанавливать главную елку страны на Михайловской площади берет начало с 2015 года. Именно тогда после событий на Майдане новогоднее празднование перенесли к Софие Киевской.

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Праздничное дерево было украшено голубями, символизирующими мир и добро. Кроме этого, главную елку украсили светлыми гирляндами, которые сделали новогодний праздник поистине сказочным.

Новогодняя елка в 2015 году

2014 год

Как бы ни была украшена елка — или тысячами гирлянд и игрушек, или дорогими украшениями — она все же не сравнится с главной елкой 2014 года. Тогда в разгар революции Достоинства активисты Евромайдана не дали коммунальщикам установить новогоднее дерево. Закрепленный каркас украинцы украсили тематическими плакатами.

Именно та елка 2014 года запомнилась больше всего, ведь она стала символом перемен, зарождения новой нации, которая готова возрождаться.

Главная елка, 2014 год

2013 год

В последний год президентства Виктора Януковича главная елка напоминала сказочное дерево из мультфильма. Организаторы установили на Майдане Независимости искусственную елку со стильными светлыми украшениями.

Новый год в Киеве, 2013 год

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2012 год

Украинцы запомнили праздники 2012 года, поскольку именно тогда впервые установили искусственную и наиболее неприглядную елку во времена независимой Украины. Праздничное дерево напоминало конус, образованный разноцветными гирляндами и белыми ромбами.

Новогодняя елка, 2012

2011 год

В 2011 году столичные власти решили сделать оригинальную елку. Однако сс декорированное праздничное дерево скорее напоминало рекламу сладостей с надписями известных брендов. Кроме этого, елку украшали украинские ромбовидные украшения.

Новогодняя елка-2011

2010 год

Новогодняя елка 2010 года символизировала кризис. При этом, не только экономический, но и творческий, ведь праздничное дерево было украшено игрушками и гирляндами предыдущих лет. Кроме этого, внизу елки была размещена реклама.

Новогодняя елка 2010 года

2009 год

Главная елка 2009 года была украшена белыми снежинками и гирляндами, что делили дерево на большие ромбы.

Новый год в Киеве, 2009 год

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2008 год

В 2008 году организаторы праздников не выделились оригинальностью, поэтому ромбовидные орнаменты тоже украсили главную елку Украины. В частности, белые, фиолетовые, красные и зеленые ромбы образовывали орнамент. Дополняли декор большие снежинки, размещенные симметрично по всей елке.

Новогодняя елка, 2008 год

2007 год

Столичная власть начала ромбовый стиль елки в 2007 году. Именно тогда впервые праздничное дерево украсили разноцветной иллюминацией, состоящей из геометрических фигур.

Новый год, 2007

2006 год

В 2006 году украинцы восторженно смотрели на новогоднюю елку, которую украсили большими красными игрушками в форме упакованных подарков, украинским куклами и снежинками. А праздничные гирлянды красного и фиолетового цветов легко ниспадали с праздничного дерева.

Новый год, 2006

2005 год

Новый год в 2005 году у каждого украинца ассоциируется с Оранжевой революцией. Тогда столица изобиловала искусственными елками цвета апельсина. Однако главная елка в центре Киева загорелась голубыми огоньками. Также дерево стильно украшали большие золотистые снежинки.

Новогодняя елка, 2005 год

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2004год

В 2004 году Новый год украинцы встретили с главной елкой, которая была украшена тысячами игрушек и яркими гирляндами, которые хаотично обвивали дерево.

Новогодняя елка 2004 года

2003год

Новогодние праздники в 2003 году украсила главная елка в Киеве. Праздничное дерево было стильно украшено золотистыми гирляндами, которые обильно покрыли все ветви.

Новогодняя елка-2003

2002 год

Ярко и празднично выглядела главная елка в 2002 году. Тогда организаторы для декора выбрали красные и желтые гирлянды, которые хаотично, но в то же время очень стильно украшали дерево.

Главная елка Киева

2001 год

В 2001 году главная елка предстала перед украинцами в красивом наряде. Дерево украсили разноцветными игрушками и гирляндами, что ниспадали от верхушки вниз.

Новый год в 2001 году

1997 год

Старые фотографии празднования Нового года хранятся в каждой семье. Черно-белые снимки уже не могут детально изобразить, какого цвета украшения были на ней. Однако это частичка нашей страны, частичка истории, которая всегда будет демонстрировать нам настоящие истоки нашей нации, нашей культуры.

Новый год в 1997 году

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