Если обидят, то зови меня: реперша Alyona Alyona выпустила актуальный хит о булинге

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Alyona Alyona виыпустила хит "Булинг"
Alyona Alyona виыпустила хит "Булинг" / Instagram / @alyona.alyona.official

Украинская певица Alyona Alyona поразила сеть новым хитом и клипом на него под названием "Булинг", в котором решила встать на защиту всех обиженных, кого травят за их взгляды или другие особенности.

Новый трек появился на YouTube-канале исполнительницы 9 сентября, и с момента публикации его посмотрели более 55 тысяч раз.

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"В нашей жизни есть моменты, которые никогда не забываются и навсегда остаются в памяти", – прокомментировала выход сингла Alyona Alyona в своем Instagram. Выход нового клипа в комментариях поддержали такие звезды шоу-бизнеса как: Джамала, Алексей Дурнев, Монатик и пылкие поклонники.

 

В видеоклипе Alyona Alyona превращается в своеобразную супергероиню, когда детям нужна помощь из-за булинга. Она примеряет различные образы и показывает, насколько разным бывает окружение и что его стоит поддерживать, а не запугивать или оскорблять.

Alyona Alyona-буллинг: смотреть видео онлайн

Текст песни "Булинг" Alyona Alyona

Хто там дивиться скоса, хто?
Хто там тикає пальцем?
Слухай сюди, є
Ей, ей, ей, ууу

(4 рази)
Булінг, булінг, булінг
Їх слова кулі, кулі, кулі
А ти їм дулі, дулі, дулі
Якщо образять, то клич мене
(Клич мене)

Тикати пальцями
Вони будуть тикати пальцями
Хоча просто поруч пройти могли
Але ж як так то не тикати пальцями
Кидати погляди
Свої звірячі погляди
Серед купи інстинктів тварин
Вже забули вони як же так бути добрими

Чуєш, я вже перебрала їх кістки, в них нема ні смаку ні змісту
Чуєш, я вже побажала їм щастя, здоров'я, зроби це за мене і ще раз
Чуєш, як не спонукай, вони знов завиватимуть ту свою пісню
Чуєш, їхня душа десь захована глибоко в темних печерах

(4 раза)
Булінг, булінг, булінг
Їх слова кулі, кулі, кулі
А ти їм дулі, дулі, дулі
Якщо образять, то клич мене
(Клич мене)

Всі наші справи назовні
Хай вони пальцями крутять до скроні
Хай вони близькі, чи навіть кровні
Маєш кулак розімкнути в долоню
Дай мені п'ять
Я покажу як любити себе і ти точно полюбиш себе
Освіжи впевненість, чуєш?
Кидай старе і живи по-новому тепер

Знаєш, адже в середині їм гірко, знаєш, що вони нещасливі
Знаєш, краще мати друга одного ніж десять несправжніх фальшивих
Знаєш, що їх слова не долітають до тебе, вони впали до долу
Знаєш, ти їх пробач, пам'ятай що не винна нічого й нікому

(4 раза)
Булінг, булінг, булінг
Їх слова кулі, кулі, кулі
А ти їм дулі, дулі, дулі
Якщо образять, то клич мене
(Клич, клич)

blog_ava
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Теги: LifeStyle Новости Украины Новости LifeStyle Музыка Alyona Alyona
Источник: LifeStyle 24
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