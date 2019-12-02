Ева Лонгория очаровала фанов снимками с 1-летним сыном Сантьяго

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Ева Лонгория с сыном / Instagram / @evalongoria

Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория очаровала подписчиков в социальных сетях новыми фотографиями своего годовалого сына Сантьяго.

Голливудская актриса Ева Лонгория, которая родила сына Сантьяго в 43 года, продемонстрировала, что женщинам не поздно впервые становиться мамами после 40. Звезда не скрывала радости от материнства, несмотря на то, что приходилось совмещать уход за ребенком с работой и тренировками в спортзале.

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Новые фото Ева опубликовала на своей странице в инстаграме. На первой фотографии малыш лежит на полу вместе с игрушкой-пандой. "Воскресное настроение" – лаконично подписала Лонгория.


Сын Евы Лонгории Сантьяго / Instagram / @evalongoria

А самыми популярными стали снимки Санти на День благодарения, когда звездная мама угостила мальчика традиционным мексиканским блюдом тамале.

"Первые тамале Санти! И он любит их, конечно! С Днем благодарения всех! Я очень благодарна за все благословения в этом году и всегда. И очень благодарна всем своим подписчикам в инстаграме за вашу прекрасную любовь и поддержку!"– написала актриса.


Сын Евы Лонгории Сантьяго / Instagram / @evalongoria


Сын Евы Лонгории Сантьяго / Instagram / @evalongoria


Сын Евы Лонгории Сантьяго / Instagram / @evalongoria

По мнению пользователей сети, Сантьяго с каждым днем становится все больше похожим на своего отца – Хосе Антонио Бастона, за которого Ева Лонгория вышла замуж в 2016 году.


Хосе Антонио Бастон и Ева Лонгория / Getty Images

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Голливуд Звездные дети Ева Лонгория Звездные мамы
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