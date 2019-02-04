Ева Лонгория с юмором отреагировала на критику в сети: интересные подробности

Звезда "Отчаянных домохозяек" Ева Лонгория приняла участие в пресс-туре Ассоциации телевизионных критиков в Калифорнии. Однако после публичного выхода актрисы пользователи в сети раскритиковали ее наряд.

Так, Ева Лонгория примерила черную кофту и белые брюки с высокими разрезами до бедер, которіе полностью обнажили ноги актрисы. Ее образ дополнили черные замшевые туфли на высоких каблуках и ювелирные украшения.

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Не всем пользователям понравился выход знаменитости. Ева опубликовала свое фото на странице в Instagram и иронично поинтересовалась у подписчиков, кто порвал ей штаны.



Ева Лонгория / Getty Images



Ева Лонгория / Getty Images

Ева Лонгория, которая родила мальчика Санти 19 июня 2018 года, после родов активно начала следить за своей фигурой и часто віставляет в Instagram короткие ролики о том, как она тренируется.

Ева Лонгория тренируется в зале: смотрите видео