Ева Лонгория с юмором отреагировала на критику в сети: интересные подробности
Звезда "Отчаянных домохозяек" Ева Лонгория приняла участие в пресс-туре Ассоциации телевизионных критиков в Калифорнии. Однако после публичного выхода актрисы пользователи в сети раскритиковали ее наряд.
Так, Ева Лонгория примерила черную кофту и белые брюки с высокими разрезами до бедер, которіе полностью обнажили ноги актрисы. Ее образ дополнили черные замшевые туфли на высоких каблуках и ювелирные украшения.
Читайте также: Мой маленький ангелочек: Ева Лонгория показала, как подрос ее сын
Не всем пользователям понравился выход знаменитости. Ева опубликовала свое фото на странице в Instagram и иронично поинтересовалась у подписчиков, кто порвал ей штаны.
Ева Лонгория / Getty Images
Ева Лонгория / Getty Images
Ева Лонгория, которая родила мальчика Санти 19 июня 2018 года, после родов активно начала следить за своей фигурой и часто віставляет в Instagram короткие ролики о том, как она тренируется.
Ева Лонгория тренируется в зале: смотрите видео