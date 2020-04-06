Ева Лонгория умилила сеть забавными фото сына

Американская актриса и модель, звездная мама Ева Лонгория поделилась с поклонниками забавными фотографиями, на которых позирует ее годовалый сын Сантьяго.

Знаменитость любит распространять фотографии сыночка и, находясь на карантине, продолжает это делать. 45-летняя звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" никогда не скрывала Сантьяго от посторонних глаз, поэтому за ним можно наблюдать чуть ли не с первых дней жизни. Очередная порция милых кадров появилась на личной странице Евы в инстаграме.

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Лонгория с семьей придерживается карантина и находится на изоляции, поэтому ее малыш позирует дома. Сантьяго изображен на диване среди своих игрушек. Компанию мальчику составляет домашний любимец – французский бульдог. Сын актрисы одет в смешной костюм с полосатым принтом сине-зеленого цвета. На фотографиях видно его невероятно красивую улыбку.

"Счастливый малыш утром", – написала в публикации Ева.

Для просмотра фотографий листайте слева.

Предлагаем посмотреть подборку милых фотографий маленького сына Евы Лонгории.