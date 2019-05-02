Ева Лонгория засветила нижнее белье в ультракоротком платье: фото

140 Читати новину українською
Ева Лонгория
Ева Лонгория / www.gettyimages.com

Знаменитая актриса Ева Лонгория вернулась к голливудским будням. Для публичного выхода звезда похудела и продемонстрировала стройную фигуру в ультракоротком платье.

Звезда популярного сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория после рождения первенца Сантьяго погрузилась в работу. Однако актриса не участвовала в съемках, а заняла кресло продюсера. Теперь же после большой паузы Ева Лонгория решила вернуться к голливудским будням и стала приглашенной гостьей на церемонии награждения Billboard Music Awards 2019.

Читайте также: "Мой маленький авокадо": Ева Лонгория очаровала сеть фото с 10-месячным сыном

Но не только редкое появление на красной дорожке привлекло внимание фотографов, но и наряды 44-летней актрисы. Для торжественного мероприятия Ева Лонгория выбрала ультракороткое платье от Alberta Ferretti. Сексапильная одежда состоял из удлиненной юбки сзади и чрезвычайнон короткой спереди.

Вероятно, таким откровенным платьем Ева Лонгория стремилась привлечь внимание журналистов и похвастаться стройной фигурой после рождения ребенка. Однако актриса засветила не только обнаженные ноги, но и нижнее белье, которое виднелась из-под одежды. Кроме этого, журналисты западных СМИ обратили внимание на то, что Ева Лонгория переборщила с автозагаром, поэтому вместо того, чтобы добавить стройности ногам, она оконфузилась.

Єва Лонгорія на червоній доріжці
Ева Лонгория на красной дорожке / Instagram / @albertaferretti

44-річна Єва Лонгорія засвітила спідню білизну
44-летняя Ева Лонгория засветила нижнее белье / Getty Images

На церемонии Billboard Music Awards 2019 у Евы Лонгории была почетная задача – объявить победителя в одной из номинаций. Актриса вышла на сцену с коллегой Коби Смолдерс, затмив ее блестящее мини-платье сексуальными ногами и нижним бельем.

Акторка Єва Лонгорія
Актриса Ева Лонгория/ Getty Images

blog_ava
Сколько людей умерли от кори в Украине
сегодня
3953
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Голливуд Ева Лонгория
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Где погулять в Киеве: лучшие места столицы, которые стоит увидеть
сегодня 20:11 Где погулять в Киеве: лучшие места столицы, которые стоит увидеть
55045
Куда пойти в Киеве в мае: афиша самых интересных событий
сегодня 18:03 Куда пойти в Киеве в мае: афиша самых интересных событий
43
Принцессе Шарлотте – 4 года: рост королевской наследницы в фотографиях
сегодня 13:05 Принцессе Шарлотте – 4 года: рост королевской наследницы в фотографиях
2054
Куда поехать на майские праздники в Украине: на море, в горы и с детьми
1 мая 11:10 Куда поехать на майские праздники в Украине: на море, в горы и с детьми
Наталя Боднар 4172
Роды Меган Маркл: кого родит, как будет воспитывать и где будет жить королевская семья
1 мая 09:34 Роды Меган Маркл: кого родит, как будет воспитывать и где будет жить королевская семья
9155
Новости
Больше новостей
Залиште відгук