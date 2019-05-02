Ева Лонгория засветила нижнее белье в ультракоротком платье: фото

Знаменитая актриса Ева Лонгория вернулась к голливудским будням. Для публичного выхода звезда похудела и продемонстрировала стройную фигуру в ультракоротком платье.

Звезда популярного сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория после рождения первенца Сантьяго погрузилась в работу. Однако актриса не участвовала в съемках, а заняла кресло продюсера. Теперь же после большой паузы Ева Лонгория решила вернуться к голливудским будням и стала приглашенной гостьей на церемонии награждения Billboard Music Awards 2019.

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Но не только редкое появление на красной дорожке привлекло внимание фотографов, но и наряды 44-летней актрисы. Для торжественного мероприятия Ева Лонгория выбрала ультракороткое платье от Alberta Ferretti. Сексапильная одежда состоял из удлиненной юбки сзади и чрезвычайнон короткой спереди.

Вероятно, таким откровенным платьем Ева Лонгория стремилась привлечь внимание журналистов и похвастаться стройной фигурой после рождения ребенка. Однако актриса засветила не только обнаженные ноги, но и нижнее белье, которое виднелась из-под одежды. Кроме этого, журналисты западных СМИ обратили внимание на то, что Ева Лонгория переборщила с автозагаром, поэтому вместо того, чтобы добавить стройности ногам, она оконфузилась.



Ева Лонгория на красной дорожке / Instagram / @albertaferretti



44-летняя Ева Лонгория засветила нижнее белье / Getty Images

На церемонии Billboard Music Awards 2019 у Евы Лонгории была почетная задача – объявить победителя в одной из номинаций. Актриса вышла на сцену с коллегой Коби Смолдерс, затмив ее блестящее мини-платье сексуальными ногами и нижним бельем.



Актриса Ева Лонгория/ Getty Images