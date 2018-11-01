Евровидение-2019: Францию будет представлять эпатажный блогер-андрогин – фото и видео

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Евровидение-2019: Францию будет представлять эпатажный блогер-андрогин – фото и видео

19-летний андрогин, блоггер и певец Билал Хассани (Bilal Hassani) будет представлять Францию в международном песенном конкурсе Евровидение-2019. Как известно, представители стран "большой пятерки" автоматически попадают в финал шоу.

Билал Хассани выступит на конкурсе с песней Roi ("Король"), которая сегодня набрала более 6,4 миллионов просмотров в YouTube. Об этом сообщает издание Paris Match.

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Допис, поширений Bilal Hassani (@iambilalhassani)

Известно, что певец родился в Париже, однако имеет марокканские корни. Билал получил известность благодаря своему видеоблогу на YouTube, где у него более 700 тысяч поклонников. Парень занялся музыкой в 2015 году, а через два года публично заявил о своей нетрадиционной ориентации, из-за чего не раз получал угрозы в свой адрес. Что интересно, Хассани часто называют "иконой французской молодежи ЛГБТ+".

Билал Хассани – Roi: смотрите видео

Когда и где состоится Евровидение-2019?Полуфиналы главного конкурса Евровидение в Израиле запланировано на 14 и 16 мая, а финал состоится 18 мая. Последний раз Израиль принимал у себя Евровидение в 1979 и 1999 годах. В 2018 году победу одержала израильская певица Нетта Барзилай с песней "Toy".

Теги: LifeStyle Музыка Евровидение Евровидение 2019 Новости Франции
Источник: Lifestyle
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