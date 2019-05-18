Евровидение-2019: представитель Израиля заплакал после своего выступления – видео

101 Читати новину українською
Евровидение-2018: Kobi Marimi – Израиль
Евровидение-2018: Kobi Marimi – Израиль / www.gettyimages.com

Суббота, 18 мая, стала для меломанов настоящим праздником, ведь в израильском Тель-Авиве проходит финал вокального конкурса Евровидение-2019. Каждый из 26 участников представил свою композицию на сцене. В частности, представитель Израиля Kobi Marimi.

Артист завоевал немалую привязанность у жителей Израиля, ведь именно ему выпала честь представлять государство после триумфа Нетти Барзилай в 2018 году. Поэтому Kobi Marimi под бешеные овации вышел на сцену.

Читайте также: Евровидение-2019: онлайн-трансляция финала

Однако справиться с волнением певцу было крайне сложно. На последних секундах своей символической песни "Home" Kobi Marimi не сдержал слезы и заплакал. Прикрывая лицо руками артист покинул сцену.

Евровидение-2019 финал – смотрите видео: Kobi Marimi – Home

Отметим, что Kobi Marimi – один из 6 участников Евровидения-2019, который не выступал в полуфиналах, а автоматически попал в окончательный этап конкурса. Такие привилегии певец получил благодаря победе Израиля в 2018-м, когда Нетта Барзилай торжествовала в Лиссабоне. Поэтому выход на сцену шоу для Kobi Marimi был дебютным.

В Израиле артиста сравнивают с легендарным Фредди Меркьюри благодаря его образу. Зажигательный Kobi Marimi имеет усы, как у лидера Queen.

blog_ava
Скандал на Евровидении-2019: организаторы аннулировали результаты голосования Беларуси
18 мая
2768
Теги: LifeStyle Музыка Евровидение 2019 Новости Израиля
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Мошенницы": римейк на римейк комедии с Энн Хэтэуэй в главной роли
18 мая 17:38 "Мошенницы": римейк на римейк комедии с Энн Хэтэуэй в главной роли
Юлія Ліпенцева 115
Брак искусства и технологий: почему обязательно надо посетить "Мастерскую света" в Париже
18 мая 16:04 Брак искусства и технологий: почему обязательно надо посетить "Мастерскую света" в Париже
Наталія Печерська 53
Голос крымских татар: песни, фильмы и книги о трагедии народа в день 75 годовщины
18 мая 15:50 Голос крымских татар: песни, фильмы и книги о трагедии народа в день 75 годовщины
120
Топ-5 лучших музеев Европы с абсолютно бесплатным входом: захватывающие фото
18 мая 11:35 Топ-5 лучших музеев Европы с абсолютно бесплатным входом: захватывающие фото
Юлія Гілей 153
Топ-15 причудливых музеев мира, которые вас удивят своим существованием
18 мая 10:30 Топ-15 причудливых музеев мира, которые вас удивят своим существованием
Наталія Печерська 4991
Новости
Больше новостей
Залиште відгук