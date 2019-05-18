Евровидение-2019: представитель Израиля заплакал после своего выступления – видео

Суббота, 18 мая, стала для меломанов настоящим праздником, ведь в израильском Тель-Авиве проходит финал вокального конкурса Евровидение-2019. Каждый из 26 участников представил свою композицию на сцене. В частности, представитель Израиля Kobi Marimi.

Артист завоевал немалую привязанность у жителей Израиля, ведь именно ему выпала честь представлять государство после триумфа Нетти Барзилай в 2018 году. Поэтому Kobi Marimi под бешеные овации вышел на сцену.

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Однако справиться с волнением певцу было крайне сложно. На последних секундах своей символической песни "Home" Kobi Marimi не сдержал слезы и заплакал. Прикрывая лицо руками артист покинул сцену.

Евровидение-2019 финал – смотрите видео: Kobi Marimi – Home

Отметим, что Kobi Marimi – один из 6 участников Евровидения-2019, который не выступал в полуфиналах, а автоматически попал в окончательный этап конкурса. Такие привилегии певец получил благодаря победе Израиля в 2018-м, когда Нетта Барзилай торжествовала в Лиссабоне. Поэтому выход на сцену шоу для Kobi Marimi был дебютным.

В Израиле артиста сравнивают с легендарным Фредди Меркьюри благодаря его образу. Зажигательный Kobi Marimi имеет усы, как у лидера Queen.