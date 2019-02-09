Евровидение-2019: скандальная MARUV покрутила попой перед жюри на Нацотборе – шокирующие фото

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MARUV
MARUV / Instagram / @maruvofficial

Украинская певица MARUV (настоящее имя Анна Корсун), которая запланировала гастроли в России, выступила с раскованным танцем на Нацотборе на Евровидение-2019. Украинская певица Джамала заявила, что для нее это "слишком" и для Евровидения нужно меньше провокации.

MARUV представила свою конкурсную песню Siren Song, в клипе которой накануне появилась в ролике обнаженной и прикрыла свое тело пеной в ванной и словами из песни.

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А потом на первом Национальном отборе песенного шоу Евровидение-2019 певица потрясла публику откровенным выступлением. В конце песни солистка подошла к столу жюри, перед которыми обнажила ягодицы.

Интересно, что в видеоклипе в YouTube голос артистки значительно отличается, чем во время ее выступления в прямом эфире. Это подтвердила победительница Евровидения-2016 Джамала.

На сцене вживую не хватило голоса. Хочешь услышать певицу, но не слышишь. Также вы бы подумали сделать меньшую провокацию. Для меня это слишком,
– заявила Джамала.

Зато Андрею Данилко выступление MARUV понравилось и он добавил, что хотел бы видеть группу в финале.

 

MARUV на Нацотборе Евровидение-2019 / Скриншот

По словам MARUV, она выступает в жанре "интеллигентная провокация". Кроме того, она прокомментировала свои гастроли в России.

Каждый выбирает по-своему, как нести мир. Кто-то выбирает оружие, а кто-то музыку. Это мой способ нести мир,
– ответила солистка.

 

MARUV выступила на Нацотборе Евровидение-2019: смотрите видео

Кто такая MARUV?Украинская певица родом из Днепропетровщины. Сначала Анна Корсун основала свой музыкальный проект, который в итоге распался. Артистка решила не ставить точку на вокальной карьере и продолжила выступать с сольными песнями. 28 сентября MARUV выпустила дебютный альбом "Black Water".

 

 

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Теги: Новости Украины LifeStyle Евровидение 2019 Музыка Новости культуры Евровидение
Источник: 24 канал
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