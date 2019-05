Евровидение-2019: видео выступлений и фото всех участников второго полуфинала

Второй полуфинал Евровидения-2019 состоялся в четверг, 16 мая, в 22 часа в прямом эфире. Во втором полуфинале выступили 18 участников, 10 из которых попали в финал. В первом полуфинале свои песни представили 17 стран-конкурсантов, 10 из них уже в финале.

16 мая во втором полуфинале Евровидения-2019 свои номера показали 18 стран-участниц. По итогам зрительского голосования и оценок национального жюри в финал попали десять исполнителей:

Армения: Srbuk – Walking Out

Ирландия: Sarah McTernan – 22

Молдова: Anna Odobescu – Stay

Швейцария: Luca Hänni-She Got Me

Латвия: Carousel – That Night

Румыния: Ester Peony – On a Sunday

Дания: Leonora – Love Is Forever

Швеция: John Lundvik – Too Late for Love

Австрия: Pænda – Limits

Хорватия: Roko Blažević – The Dream

Мальта: Michela Pace – Сhameleon

Литва: Jurijus – Run with the Lions

Россия: Сергей Лазарев – Scream

Албания: Jonida Maliqi – Ktheju Tokës

Норвегия: KEiiNO – Spirit in the Sky

Нидерланды: Duncan Laurence-Arcade

Северная Македония: Tamara Todevska – Рroud

Азербайджан: Chingiz – Truth

Во втором полуфинале сформировалась вторая десятка участников, которые попадают в финал. А уже к финальной части присоединится 6 стран-основателей Евровидения, которые попадают на песенный конкурс автоматически. За место в финале со своими песнями и номерами попытались побороться представители следующих стран: Армения, Ирландия, Молдова, Швейцария, Латвия, Румыния, Дания, Швеция, Австрия, Хорватия, Мальта, Литва, Россия, Албания, Норвегия, Нидерланды, Северная Македония, Азербайджан.

Яркие фото выступлений всех участников второго полуфинала



Представительница Армении Srbuk / Getty Images



Представительница Ирландии Sarah McTernan / Getty Images



Представительница Молдовы Anna Odobescu / Getty Images



Представитель Швейцарии Luca Hänni / Getty Images



Представители Латвии Carousel / Getty Images



Представительница Румынии Ester Peony / Instagram / @eurovision



Представительница Дании Leonora / Getty Images



Представитель Швеции John Lundvik / Getty Images



Представительница Австрии Pænda / Getty Images



Представитель Хорватии Roko Blažević / Getty Images



Представительница Мальты Michela Pace / Getty Images

Представитель Литвы Jurijus / Getty Images



Представитель России Сергей Лазарев / Getty Images



Представительница Албании Jonida Maliqi / Getty Images



Представители Норвегии KEiiNO / Getty Images



Представитель Нидерландов Duncan Laurence / Getty Images



Представительница Северной Македонии Tamara Todevska / Getty Images



Представитель Азербайджана Chingiz / Getty Images

Все участники второго полуфинала поразили зрителей своим пением и грандиозным номером, чтобы за короткий промежуток времени запомниться каждому. LifeStyle 24 собрал для вас выступления каждого из участников Евровидения-2019.

Видео выступлений участников Евровидения-2019 во втором полуфинале

Евровидение-2019 второй полуфинал – смотрите видео: Srbuk (Армения) – Walking Out:

Евровидение-2019 второй полуфинал – смотрите видео: Sarah McTernan (Ирландия) – 22:

Евровидение-2019 второй полуфинал – смотрите видео: Anna Odobescu (Молдова) – Stay:

Евровидение-2019 второй полуфинал-смотрите видео: Luca Hänni (Швейцария) – She Got Me:

Евровидение-2019 второй полуфинал – смотрите видео: Carousel (Латвия) – That Night:

Евровидение-2019 второй полуфинал – смотрите видео: Ester Peony (Румыния) – On a Sunday:

Евровидение-2019 второй полуфинал – смотрите видео: Leonora (Дания) – Love Is Forever:

Евровидение-2019 второй полуфинал – смотрите видео: John Lundvik (Швеция) – Too Late for Love:

Евровидение-2019 второй полуфинал – смотрите видео: Pænda (Австрия) – Limits:

Евровидение-2019 второй полуфинал – смотрите видео: Roko Блажевич (Хорватия) – The Dream:

Евровидение-2019 второй полуфинал-смотрите видео: Michela Pace (Мальта) – Сhameleon:

Евровидение-2019 второй полуфинал – смотрите видео: Jurijus (Литва) – Run with the Lions:

Евровидение-2019 второй полуфинал – смотрите видео: Сергей Лазарев (Россия) – Scream:

Евровидение-2019 второй полуфинал – смотрите видео: Jonida Maliqi (Албания) – Ktheju Tokës:

Евровидение-2019 второй полуфинал – смотрите видео: KEiiNO (Норвегия) – Spirit in the Sky:

Евровидение-2019 второй полуфинал – смотрите видео: Duncan Laurence (Нидерланды) – Arcade:

Евровидение-2019 второй полуфинал – смотрите видео: Tamara Todevska (Северная Македония) – Рroud:

Евровидение-2019 второй полуфинал – смотрите видео: Chingiz (Азербайджан) – Truth: