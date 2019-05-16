Евровидение-2019: видео выступлений и фото всех участников второго полуфинала

Второй полуфинал Евровидения-2019 состоялся в четверг, 16 мая, в 22 часа в прямом эфире. Во втором полуфинале выступили 18 участников, 10 из которых попали в финал. В первом полуфинале свои песни представили 17 стран-конкурсантов, 10 из них уже в финале.

16 мая во втором полуфинале Евровидения-2019 свои номера показали 18 стран-участниц. По итогам зрительского голосования и оценок национального жюри в финал попали десять исполнителей: Читайте также: Евровидение-2019: кто прошел в финал Армения: Srbuk – Walking Out Ирландия: Sarah McTernan – 22 Молдова: Anna Odobescu – Stay Швейцария: Luca Hänni-She Got Me Латвия: Carousel – That Night Румыния: Ester Peony – On a Sunday Дания: Leonora – Love Is Forever Швеция: John Lundvik – Too Late for Love Австрия: Pænda – Limits Хорватия: Roko Blažević – The Dream Мальта: Michela Pace – Сhameleon Литва: Jurijus – Run with the Lions Россия: Сергей Лазарев – Scream Албания: Jonida Maliqi – Ktheju Tokës Норвегия: KEiiNO – Spirit in the Sky Нидерланды: Duncan Laurence-Arcade Северная Македония: Tamara Todevska – Рroud Азербайджан: Chingiz – Truth Во втором полуфинале сформировалась вторая десятка участников, которые попадают в финал. А уже к финальной части присоединится 6 стран-основателей Евровидения, которые попадают на песенный конкурс автоматически. За место в финале со своими песнями и номерами попытались побороться представители следующих стран: Армения, Ирландия, Молдова, Швейцария, Латвия, Румыния, Дания, Швеция, Австрия, Хорватия, Мальта, Литва, Россия, Албания, Норвегия, Нидерланды, Северная Македония, Азербайджан. Читайте также: Новые прогнозы букмекеров на Евровидение-2019: кому пророчат победу Яркие фото выступлений всех участников второго полуфинала

Представительница Армении Srbuk / Getty Images

Представительница Ирландии Sarah McTernan / Getty Images

Представительница Молдовы Anna Odobescu / Getty Images

Представитель Швейцарии Luca Hänni / Getty Images

Представители Латвии Carousel / Getty Images

Представительница Румынии Ester Peony / Instagram / @eurovision

Представительница Дании Leonora / Getty Images

Представитель Швеции John Lundvik / Getty Images

Представительница Австрии Pænda / Getty Images

Представитель Хорватии Roko Blažević / Getty Images

Представительница Мальты Michela Pace / Getty Images Читайте также: Евровидение-2019: что известно об участниках второго полуфинала и их песнях

Представитель Литвы Jurijus / Getty Images

Представитель России Сергей Лазарев / Getty Images

Представительница Албании Jonida Maliqi / Getty Images

Представители Норвегии KEiiNO / Getty Images

Представитель Нидерландов Duncan Laurence / Getty Images

Представительница Северной Македонии Tamara Todevska / Getty Images

Представитель Азербайджана Chingiz / Getty Images Все участники второго полуфинала поразили зрителей своим пением и грандиозным номером, чтобы за короткий промежуток времени запомниться каждому. LifeStyle 24 собрал для вас выступления каждого из участников Евровидения-2019. Видео выступлений участников Евровидения-2019 во втором полуфинале Евровидение-2019 второй полуфинал – смотрите видео: Srbuk (Армения) – Walking Out: Евровидение-2019 второй полуфинал – смотрите видео: Sarah McTernan (Ирландия) – 22: Евровидение-2019 второй полуфинал – смотрите видео: Anna Odobescu (Молдова) – Stay: Евровидение-2019 второй полуфинал-смотрите видео: Luca Hänni (Швейцария) – She Got Me: Евровидение-2019 второй полуфинал – смотрите видео: Carousel (Латвия) – That Night: Евровидение-2019 второй полуфинал – смотрите видео: Ester Peony (Румыния) – On a Sunday: Евровидение-2019 второй полуфинал – смотрите видео: Leonora (Дания) – Love Is Forever: Евровидение-2019 второй полуфинал – смотрите видео: John Lundvik (Швеция) – Too Late for Love: Евровидение-2019 второй полуфинал – смотрите видео: Pænda (Австрия) – Limits: Евровидение-2019 второй полуфинал – смотрите видео: Roko Блажевич (Хорватия) – The Dream: Евровидение-2019 второй полуфинал-смотрите видео: Michela Pace (Мальта) – Сhameleon: Евровидение-2019 второй полуфинал – смотрите видео: Jurijus (Литва) – Run with the Lions: Евровидение-2019 второй полуфинал – смотрите видео: Сергей Лазарев (Россия) – Scream: Евровидение-2019 второй полуфинал – смотрите видео: Jonida Maliqi (Албания) – Ktheju Tokës: Евровидение-2019 второй полуфинал – смотрите видео: KEiiNO (Норвегия) – Spirit in the Sky: Евровидение-2019 второй полуфинал – смотрите видео: Duncan Laurence (Нидерланды) – Arcade: Евровидение-2019 второй полуфинал – смотрите видео: Tamara Todevska (Северная Македония) – Рroud: Евровидение-2019 второй полуфинал – смотрите видео: Chingiz (Азербайджан) – Truth: