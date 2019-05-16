Евровидение-2019: видео выступлений и фото всех участников второго полуфинала
Второй полуфинал Евровидения-2019 состоялся в четверг, 16 мая, в 22 часа в прямом эфире. Во втором полуфинале выступили 18 участников, 10 из которых попали в финал. В первом полуфинале свои песни представили 17 стран-конкурсантов, 10 из них уже в финале.
16 мая во втором полуфинале Евровидения-2019 свои номера показали 18 стран-участниц. По итогам зрительского голосования и оценок национального жюри в финал попали десять исполнителей:
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Армения: Srbuk – Walking Out
Ирландия: Sarah McTernan – 22
Молдова: Anna Odobescu – Stay
Швейцария: Luca Hänni-She Got Me
Латвия: Carousel – That Night
Румыния: Ester Peony – On a Sunday
Дания: Leonora – Love Is Forever
Швеция: John Lundvik – Too Late for Love
Австрия: Pænda – Limits
Хорватия: Roko Blažević – The Dream
Мальта: Michela Pace – Сhameleon
Литва: Jurijus – Run with the Lions
Россия: Сергей Лазарев – Scream
Албания: Jonida Maliqi – Ktheju Tokës
Норвегия: KEiiNO – Spirit in the Sky
Нидерланды: Duncan Laurence-Arcade
Северная Македония: Tamara Todevska – Рroud
Азербайджан: Chingiz – Truth
Во втором полуфинале сформировалась вторая десятка участников, которые попадают в финал. А уже к финальной части присоединится 6 стран-основателей Евровидения, которые попадают на песенный конкурс автоматически. За место в финале со своими песнями и номерами попытались побороться представители следующих стран: Армения, Ирландия, Молдова, Швейцария, Латвия, Румыния, Дания, Швеция, Австрия, Хорватия, Мальта, Литва, Россия, Албания, Норвегия, Нидерланды, Северная Македония, Азербайджан.
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Яркие фото выступлений всех участников второго полуфинала
Представительница Армении Srbuk / Getty Images
Представительница Ирландии Sarah McTernan / Getty Images
Представительница Молдовы Anna Odobescu / Getty Images
Представитель Швейцарии Luca Hänni / Getty Images
Представители Латвии Carousel / Getty Images
Представительница Румынии Ester Peony / Instagram / @eurovision
Представительница Дании Leonora / Getty Images
Представитель Швеции John Lundvik / Getty Images
Представительница Австрии Pænda / Getty Images
Представитель Хорватии Roko Blažević / Getty Images
Представительница Мальты Michela Pace / Getty Images
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Представитель Литвы Jurijus / Getty Images
Представитель России Сергей Лазарев / Getty Images
Представительница Албании Jonida Maliqi / Getty Images
Представители Норвегии KEiiNO / Getty Images
Представитель Нидерландов Duncan Laurence / Getty Images
Представительница Северной Македонии Tamara Todevska / Getty Images
Представитель Азербайджана Chingiz / Getty Images
Все участники второго полуфинала поразили зрителей своим пением и грандиозным номером, чтобы за короткий промежуток времени запомниться каждому. LifeStyle 24 собрал для вас выступления каждого из участников Евровидения-2019.
Видео выступлений участников Евровидения-2019 во втором полуфинале
Евровидение-2019 второй полуфинал – смотрите видео: Srbuk (Армения) – Walking Out:
Евровидение-2019 второй полуфинал – смотрите видео: Sarah McTernan (Ирландия) – 22:
Евровидение-2019 второй полуфинал – смотрите видео: Anna Odobescu (Молдова) – Stay:
Евровидение-2019 второй полуфинал-смотрите видео: Luca Hänni (Швейцария) – She Got Me:
Евровидение-2019 второй полуфинал – смотрите видео: Carousel (Латвия) – That Night:
Евровидение-2019 второй полуфинал – смотрите видео: Ester Peony (Румыния) – On a Sunday:
Евровидение-2019 второй полуфинал – смотрите видео: Leonora (Дания) – Love Is Forever:
Евровидение-2019 второй полуфинал – смотрите видео: John Lundvik (Швеция) – Too Late for Love:
Евровидение-2019 второй полуфинал – смотрите видео: Pænda (Австрия) – Limits:
Евровидение-2019 второй полуфинал – смотрите видео: Roko Блажевич (Хорватия) – The Dream:
Евровидение-2019 второй полуфинал-смотрите видео: Michela Pace (Мальта) – Сhameleon:
Евровидение-2019 второй полуфинал – смотрите видео: Jurijus (Литва) – Run with the Lions:
Евровидение-2019 второй полуфинал – смотрите видео: Сергей Лазарев (Россия) – Scream:
Евровидение-2019 второй полуфинал – смотрите видео: Jonida Maliqi (Албания) – Ktheju Tokës:
Евровидение-2019 второй полуфинал – смотрите видео: KEiiNO (Норвегия) – Spirit in the Sky:
Евровидение-2019 второй полуфинал – смотрите видео: Duncan Laurence (Нидерланды) – Arcade:
Евровидение-2019 второй полуфинал – смотрите видео: Tamara Todevska (Северная Македония) – Рroud:
Евровидение-2019 второй полуфинал – смотрите видео: Chingiz (Азербайджан) – Truth: