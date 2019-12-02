Евровидение-2020: как будет выглядеть главная сцена шоу

В Нидерландах усиленно готовятся к проведению песенного конкурса Евровидение-2020. В середине мая в страну приедут тысячи меломанов и представители 41 государства Европы. Сейчас организаторы нашумевшего шоу показали, как будет выглядеть сцена Евровидения-2020.

Соответствующие снимки появились на официальном сайте международного конкурса. Дизайн сцены Евровидения-2020 разработал немецкий художник Флориан Видер. Он уже шестой год подряд сотрудничает с организаторами шоу и каждый раз поражает мир своими разработками. Для шоу в Роттердаме Флориан подготовил особый проект.

Читайте также: Евровидение-2020: в Бельгии и Испании представили первых участников вокального конкурса

"Меня вдохновили уникальные характеристики голландского дизайна. Исходя из этого, я хотел создать нетрадиционную, минималистичную и современную концепцию для шоу следующего года. Я очень рад, что голландский общественный вещатель был настолько открыт и с энтузиазмом воспринял эту конструкцию. Что касается меня, это новая глава сценического дизайна", – отметил Флориан Видер.

По его словам, дизайн будущей сцены Евровидения-2020 демонстрирует связь между небом, морем и землей. Горизонт связывает эти элементы и будет символизировать окно, открывающее шоу.



Евровидение-2020: главная сцена шоу / Пресс-служба

Разработку уже утвердили организаторы Евровидения-2020, которые добавили, что дизайн сцены позволит создать оригинальные и неповторимые спецэффекты для каждого из конкурсантов шоу.



Как будет выглядеть сцена Евровидения-2020 / Пресс-служба



М акет сцены песенного конкурса / Пресс-служба

Что известно о Евровидении-2020

Грандиозный вокальный конкурс пройдет в 2020 году в одном из крупнейших городов Нидерландов – Роттердаме. Ожидается, что в страну приедут представители Албании, Армении, Австралии, Австрии, Азербайджана, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Хорватии, Кипра, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Грузии, Греции, Исландии, Ирландии, Израиля, Италии, Латвии, Литвы, Мальты, Молдовы, Нидерландов, Северной Македонии, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, России, Сан-Марино, Сербии, Словении, Испании, Швеции, Швейцарии, Украины и Великобритании. В то же время Венгрия официально отказалась от участия в Евровидении-2020. По данным журналистов, причиной стали гомофобные заявления политиков.

Финальный конкурс будет состоять из двух этапов. Сначала из 35 вокалистов выберут всего 20, которые и поборются за главный кубок Евровидения-2020. Кроме них в финале выступят представители стран-учредителей (Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании) и Нидерландов. Имя победителя мир узнает 16 мая 2020 года.

Сейчас организаторы шоу продолжают подготовку к вокальному конкурсу. Они уже представили лозунг шоу Open Up, что в переводе означает "открывай", и символический логотип. Рисунок сделали круглым и объединили флаги всех стран-участниц шоу.



Логотип Евровидения-2020 / Пресс-служба