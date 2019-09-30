Фанаты группы KAZKA заподозрили их в плагиате новой песни: подробности

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Группа KAZKA
Группа KAZKA / Instagram / @kazka.band

Одна из самых популярных украинских групп снова оказалась в центре скандала. Новая композиция коллектива KAZKA под названием "Пісня Сміливих Дівчат" напомнила их поклонникам трек корейской поп-группы.

После выпуска песни "Плакала", которая попала в Топ-10 самых популярных хитов международного чарта Shazam, группа KAZKA приобрела еще большую популярность. Однако после успеха композиции ее сравнили с песней Reborn, которую записал исполнитель YOYA.

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Теперь под сомнение оригинальности попал еще один их хит "Пісня Сміливих Дівчат", который они выпустили в июне 2019 года. Внимательные слушатели заметили чрезмерное сходство их мелодии с музыкой из трека PIRI, который выпустила известная корейская поп-группа Dreamcatcher. Стоит отметить, что корейские музыканты представили клип в феврале 2019 года.

Смотреть клип на хит "Пісня Сміливих Дівчат" группы KAZKA: видео

Смотреть клип на песню PIRI группы Dreamcatcher: видео

 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Музыка KAZKA
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