Во вторник, 14 июля, во время брифинга министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что список стран для путешествий, куда разрешили въезд украинцам, пополнили Багамские острова. Редакция LifeStyle 24 собрала лучшие локации для отдыха в фотографиях.

Багамские острова – это настоящий рай беззаботного отдыха. Архипелаг расположен между Кубой и Флоридой, насчитывает около 700 островов и славится белоснежным песком, теплыми водами Атлантического океана, богатой флорой и фауной, а также невероятными пейзажами, которые запомнятся туристу на всю жизнь, сообщает 24 канал.

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Отдых на Багамских островах подарит множество впечатлений, ведь здесь можно поплавать с дельфинами, покормить акул и погрузиться в водный мир коралловых рифов.

Интересные факты о Багамах в 10 фотографиях

Вы, наверное, часто видели в сети такие фото, но не догадывались где это? На необитаемом острове Биг-Майор-Кей в районе Эксума на Багамах проживает небольшая колония неместных "плавающих свиней". Считается, что их оставили моряки, которые планировали вернуться и приготовить их, или что они переплыли на остров после кораблекрушения.

Голубая дыра Дина на Багамах – вторая по глубине воронка в океане. Погружаясь на 202 метра, она уступает только Драконьей Яме в Южно-Китайском море, глубина которой составляет 300 метров. Свободные дайверы приезжают в Голубую дыру Дину, чтобы попробовать мировые рекорды.

Голубая дыра Дина на Багамах

Багамские острова известны своим прекрасным круглогодичным климатом. Средняя температура колеблется от 21 °C зимой до 27 °C летом. Самая низкая температура редко опускается ниже 16 °C, а самая высокая редко поднимаются выше 32 °C.

Невероятный пляж Багамских островов

Багамские острова использовались для съемок во многих фильмах. На западном берегу острова Нью-Провиденс, теперь известном как Пляж Челюстей снимались сцены для фильма "Челюсти".

Пляж Челюстей на Багамах

Если вы хотите сэкономить деньги, отправляйтесь на остров Paradise. Здесь можно отдыхать на любом пляже, который вам понравится. Здесь даже самые дорогие и элитные отели не загораживают свои пляжи.

Остров Paradise

На острове Большой Инагуа, который входит в состав архипелага, проживает крупнейшая в мире популяция розовых фламинго – около 50 тысяч особей.

Удивительные фламинго на острове Большой Инагуа

Песчаный пляж Pink Sands Beach на острове Порт – это не что иное, как слой водорослей, микроскопических морских животных со светло-розовыми или красными раковинами.

Розовый песчаный пляж на острове Порт

Популярный аквапарк Aquaventure на Багамах позволяет туристам поплавать рядом с акулами. Те кто решатся на новый аттракцион в "Храме Майя" сначала скатятся с 18-метровой высоты, а затем окажутся в узком прозрачном тоннеле в центре заполненного акулами бассейна.

Один из самых экстремальных аквапарков в мире

Океанский Атлант – подводная скульптура, установленная возле побережья главного острова Багам. Ее вес – 60 тонн. Огромная скульптура изображает сидящую девушку, склонив набок голову.

Подводная скульптура на Багамах

Конечно, именно здесь можно увидеть самые красивые восходы и заходы солнца. Советуем заглянуть сюда и увидеть собственными глазами.

Невероятный закат на Багамских островах