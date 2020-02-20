ФБР помогло Украине вернуть похищенную нацистами картину: фото

Американская сторона вернула Украине картину французского художника Пьера Луи Гудро "Влюбленная пара". Официальная церемония передачи состоялась 19 февраля 2020 года в Нью-Йорке.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко лично присутствовал на мероприятии. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

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"Влюбленная пара" оказалась в коллекции Киевского национального музея искусств имени Богдана и Варвары Ханенко в 1925 году. Во времена Второй мировой войны нацисты похитили картину из Украины.

Почти 70 лет в Украине полотно считали пропавшим. В январе 2013 года "Влюбленная пара" была выставлена как лот аукциона в Нью-Йорке. Известно, что картина сначала хранилась в частной коллекции в Лондоне, а впоследствии – в Массачусетсе.



Картина "Влюбленная пара"

В МИД Украины отметили, что "возвращение объекта культурного наследия стало возможным благодаря успешному сотрудничеству дипломатов и специальных служб двух стран".

Издание "Голос Америки" сообщило, что заместитель руководителя офиса ФБР в Нью-Йорке Билл Хейл лично передал картину министру иностранных дел Украины Вадиму Пристайко. Представитель американской службы отказался назвать журналистам фамилии коллекционеров, лишь отметил, что после того, как они узнали о том, что картину похитили, добровольно согласились вернуть работу законным владельцам.



Церемония передачи картины

Известно, что полотно уже находится в Постоянном представительстве Украины и ООН. Его смогут вывезти только тогда, когда дипломаты получат все необходимые разрешения.

Работники музея ожидают возвращения картины, и планируют разместить ее на том месте, где она была до похищения в 1943 году.



Киевский национальный музей искусств имени Ханенко