Феномен первой леди Мелании Трамп: что стоит знать об одной из самых влиятельных женщин мира

Первая леди США Мелания Трамп, без сомнения, является одной из самых известных и влиятельных женщин в мире. Ее имя ассоциируется со стилем, богатством и изысканностью. Однако как Мелания из обычной модели стала первой леди США и почему ее называют особенной – читайте в материале LifeStyle 24.

26 апреля – особый день для Белого дома. Все потому, что именно в этот день первая леди США Мелания Трамп отмечает свое 49-летие. Знаковую дату не обошли вниманием журналисты LifeStyle 24, которые подобрали наиболее интересные факты из жизни первой леди, которые поражают.

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Откуда родом Мелания Трамп?

Пожалуй, самой известной особенностью Мелании Трамп является то, что она – первая леди США, родом из Словении. Родилась будущая знаменитость в Югославии в 1970 году и росла при коммунистической власти. Таким фактом биографии не могла бы похвастаться ни одна из первых леди США.

Мелания Трамп в детстве / Facebook / @iknauss

Родителями Мелании были обычные рабочие – Виктор Кнавс, который работал в автосервисе и, по неофициальным данным, был частным водителем мэра города Севницы, и швея Амалия.

Видимо, это мать первой леди передала ей оригинальный вкус к вещам. По рассказам знакомых Мелании Трамп, она с детства носила изысканные наряды, которые выделяли ее среди других красавиц.



Родители Мелании Трамп / Rubic

Мелания Трамп – экс-модель

Мало кто знает, что семья Кнавс имела еще одну дочь – Инес. Две сестры были очень красивыми, поэтому после распада Югославии они сразу же уехали в итальянский Милан, где начали модельную карьеру. А вот родители Мелании Трамп и Инес переехали в США и приобрели небольшой дом.

Инес Кнавс, Мелания Трамп и Одри Грусс / CNN

Сперва Мелания Трамп мечтала стать архитектором, поэтому поступила в Люблянский университет в Словении. И хоть сначала на официальном сайте первой леди США писало, что она его завершила, журналисты утверждают, что это не так. В СМИ узнали: на самом деле Мелания Трамп проучилась в вузе всего год и по неизвестным причинам перестала посещать заведение.

И, видимо, выбор модельной карьеры был правильным для Мелании Трамп. Ее эффектная внешность и стройные формы стали счастливым билетом на подиумы. Мелания Трамп с легкостью покоряла Недели моды в Нью-Йорке, Париже и Милане, а с ними стремились сотрудничать немало знаменитых брендов.

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Не меньший успех она имела и в мире шоу-бизнеса. С 16 лет манекенщица появлялась на обложках известных глянцев, в частности, Sports Illustrated, Vanity Fair, Vogue, и Harper's Bazaar. Поэтому Мелания Трамп является единственной первой леди в истории США, которая фотографировалась обнаженной и до переезда в белый дом выбирала довольно пикантные наряды.

Мелания Трамп / архивные фото

Как познакомились Дональд и Мелания Трамп

Собственно, именно работа моделью помогла Мелании познакомиться с одним из самых влиятельных бизнесменов, а впоследствии и президентом США Дональдом Трампом. Случилось это во время сотрудничества Мелании Трамп с Allure, в 1998 году. На вечеринке по случаю Недели моды в Нью-Йорке известный американский ловелас обратил внимание на эффектную Меланию. Ухаживания бизнесмена манекенщица не отвергла, поэтому начался ее роман с Дональдом Трампом, старше ее на 23 года.

Эти отношения получили широкую огласку после старта телевизионного проекта The Apprentice, в выпусках которого успешный Дональд Трамп показал свою избранницу. Кроме этого, в одном из интервью миллиардер заявил, что нашел настоящую любовь. Тогда Дональд и познакомил общественность с очаровательной Меланией.

Уже в 2005 году знаменитая пара официально поженилась. На роскошную свадьбу, которая прошла во Флориде, Мелания Трамп надела платье от Dior, стоимость которого достигала 200 тысяч долларов. Поздравить счастливых молодоженов пришло немало знаменитых гостей, среди которых была и Хиллари Клинтон. Именно она, по иронии судьбы, стала главным оппонентом Дональда Трампа на президентских выборах.

Свадьба Дональда Трампа и Мелании / Today

Через год после свадьбы у Дональда и Мелании родился единственный сын Бэррон. Впоследствии будущая первая леди открыла собственный бизнес, получивший немалую популярность в США. Мелания Трамп создала собственный бьюти-бренд и разработала коллекцию изысканных украшений.

Мелания Трамп – особенная первая леди

После инаугурации Дональда Трампа его очаровательная жена не спешила занять комнату в Белом доме, а на несколько месяцев осталась в Нью-Йорке. Эксперты связывали это с напряженными отношениями в семье Трампов и не желанием быть первой леди США.

Сама же Мелания Трамп впоследствии объяснила, что хотела, чтобы ее сын Бэррон завершил учебный год в школе и попрощался со своими друзьями перед переездом. Тогда мальчик ходил в 5 класс.

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И уже после прибытия в Белый дом немало политиков увидели не просто красивую и стильную женщину, но и умелого стратега. Мелания Трамп, в отличие от ее предшественниц, свободно владеет словенским, английским, французским, немецким, итальянским и сербским языками. Именно поэтому во время официальной встречи с супругами Макронов она с легкостью объяснилась с ними.

Большое внимание Мелания Трамп уделяет своему имиджу. Поэтому каждый выход первой леди США вызывает восторг у общественности. Видимо, благодаря стильному гардеробу и изящным манерам американцы настолько любят первую леди.



Мелания и Дональд Трамп / Breitbart

И несмотря на такой очаровательный образ экс-работники Белого дома заявляют, что Мелания Трамп имеет характер "железной леди". Именно она является неофициальным советником Дональда Трампа и с легкостью может распознать ложь или опасность от других политиков.

Кроме этого, Мелания Трамп занимается благотворительными проектами, в частности, ее собственной разработкой BeBest. С ней первая леди уже успела побывать в странах Африки и городах США. Программа направлена против травли в сети и школе. Помогает представительница Белого дома и тяжелобольным детям.

Мелания Трамп – своеобразный феномен в мире. Именно эта первая леди США всегда находится в эпицентре новостей, а каждый ее публичный выход не остается без внимания СМИ.