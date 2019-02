Фестиваль Atlas Weekend объявил первую четверку звездных артистов: кто они

Уже традиционно этим летом столичный ВДНХ на неделю превратится в фестивальный город. Atlas Weekend уже собирает топовую компанию артистов. Первые имена организаторы уже объявили. Среди них The Chainsmokers, Том Оделл, Майкл Киванука и The HARDKISS.

Atlas Weekend — это один из крупнейших музыкальных фестивалей Украины, который проходит ежегодно в Киеве в первой половине июля на ВДНХ.

Читайте также: Лучше KAZKA: в сети перепели фаворитов Нацотбора Евровидения-2019

Какие артисты выступят на нынешнем музыкальном фестивале Atlas Weekend?

The Chainsmokers

Американский дуэт в жанре EDM-поп, получивший известность в 2014 году. Сингл "Do not Let Me Down" получил "Грэмми" за лучшую танцевальную запись. The Chainsmokers — участники крупнейших фестивалей мира и настоящие хитмейкеры. Треки и ремиксы возглавляют чарты по всему миру, их хит "Closer" набрал более 2-х миллиардов просмотров на YouTube, а коллаборация с Coldplay "Something Just Like This" — более 1,5 миллиардов.

Песня группы The Chainsmokers – "Do not Let Me Down": смотрите клип

Майкл Киванука

Его песни звучат в таких культовых сериалах как "Большая маленькая ложь" и "Форс-мажоры". Он может написать целый альбом, вдохновившись всего лишь одним фильмом. Он записывает треки с UNKLE, Black Keys, Джеком Уайтом и ездит в туры с Адель и Alabama Shakes. Номинант премии Mercury Prize, британский инди-фолк исполнитель Майкл Киванука впервые выступит в Украине.

Песня Майкл Киванука – "Cold Little Heart": смотрите видео

Том Оделл

Его талантом восхищаются Элтон Джон и Лили Аллен. Burberry приглашают его на свои показы, как в качестве музыканта, так и модели. Победитель Brit Awards и The Ivor Novello Awards — Том Оделл — настоящий рокер за роялем. До 27 лет успел выпустить три успешных альбома. В прошлом году музыкант не смог приехать на фестиваль, и сразу же пообещал, что встретится с публикой этим летом на сцене Atlas Weekend.

Песня Тома Оделла – "Another Love": смотрите клип

The HARDKISS

Это знаменитая украинская группа, все песни которой написала солистка Юлия Санина и ее муж и креативный продюсер Валерий Бебко. Коллектив дебютировал в 2011 году и уже известен хитами "Корабли", "Антарктида", "Make Up", "In Love", "Helpless".

Sold out в киевском Дворце спорта и масштабный тур по Украине. В рамках фестиваля группа презентует самый космический альбом "Железная Ласточка". Его создали на одном дыхании, хотя работа над пластинкой длилась около 2 лет. Кроме песен, в альбоме вы услышите стихи.

Песня группы The Hardkiss – "Корабли": официальное видео

Atlas Weekend в 2019 году состоится с 8 по 14 июля. Билеты можно найти здесь.