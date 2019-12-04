"Фестивальчик какой-то": редактор Cosmopolitan опозорилась постом про похороны Героя Украины

Заместитель главного редактора Cosmopolitan Ukraine Евгения Плихина высмеяла похороны погибшего бойца "Альфы" СБУ, Героя Украины Дениса Волочаева на своей странице в Фейсбуке.

В чем заключается скандал с редактором Cosmopolitan Ukraine?

Евгения Плихина опубликовала 3 декабря на своей странице в фейсбук пост, в котором назвала похороны 37-летнего снайпера Дениса Волочаева "языческим обрядом", на котором "не жалко проветрить уважаемого человека". А людей, которые присутствовали, заместитель главного редактора глянцевого журнала Cosmopolitan назвала "похоронной фан-зоной".

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В заметке Плихина рассказала, как случайно оказалась среди похоронной процессии, и пренебрежительно описала ее: "дяде уже неважно, в дубе он или в сосне... проветрят уважаемого напоследок... поносят по всему Киеву и пойдут обедать".

Сегодня неслась на работу в наушниках, и вижу – толпа людей на перекрытой дороге стоит. Ну, думаю, фестивальчик какой-то, центр города, тут же вечно какая-то вечеринка. Немного приглушила музыку, смотрю – лица у всех не танцевальные и не стритфудные. Мрачные и черные. Прислушалась – марш. Похоронный. Оказалось, в СБУ умер какой-то, судя по всему, не последний человек. Вытащили всю структуруна улицу с требованием сделать сочувственные выражения. Гроб несут под воющий драматизм, люди в военной форме дуют в трубы так, что аж лопаются. Гвоздики, вся атрибутика,

– написала редактор украинского глянца.

Девушка впоследствии удалила свою публикацию, после того как журналистка Валентина Быкова сделала скриншот и опубликовала их на своей странице для огласки. Впоследствии пост заблокировали по жалобе Плихиной, пишет издание Обозреватель.

Полный текст публикации Евгении Плихиной:





Публикация Евгении Плихиной / Скриншоты Валентины Быковой

Редактор Cosmopolitan выясмеяла похороны: реакция соцсетей

Журналистка Валентина Быкова, которая разместила скриншоты с заметке Плихиной, выразила возмущение по поводу циничного поста редактора глянца и неуважения к памяти погибшего на Донбассе бойца "Альфы" СБУ Дениса Волочаева.

"Живет себе такая девочка в Киеве. Аж заместитель главного редактора Cosmopolitan Ukraine. Пишет про х*й и вагины, украшая свои опусы матом. Фотографируется в чулочках и татушках, изящно оттопыривая попку, селфится в примерочных, собирая лайки и сердечки. Насыщенно девочка живет, продуктивно, а главное – безопасно. Без комендантского часа с риском попасть на "подвал", где ее месяц будет насиловать взвод чеченцев, без прилетов "Града", без черного всепоглощающего ужаса от смертей близких, без бездны, в которую заглядываешь каждый день", – написала Быкова.

На скандал Евгения Плихина также решила ответить в фейсбуке. Редактор глянца извинилась за свою публикацию.

"Друзья, у меня никогда в жизни не было мысли кого-то обидеть, унизить честь Героев или насмеяться над военной трагедией. Я всегда пишу исключительно о собственной жизни и глупости, не высмеивая чужое. Тем более, смерть. Согласна, нельзя было, не разобравшись в ситуации, нельзя трогать деликатную тему", – заявила Плихина.



Скріншот нового поста Євгенії Плихиной / Facebook

Однак користувачі у соціальних мережах продовжують висловлювати своє обурення у коментарях.



Скриншот реакции пользователей на публикацию Евгении Плихиной / Facebook