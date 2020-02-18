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Филипп VI и Летиция нарушили королевский протокол: романтические фото

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Король и королева Испании / www.gettyimages.com

Издавна представители монархии во время публичных выходов не демонстрируют своих чувств. Даже объятия на публике или держание за руки считается нарушением протокола. Однако испанцы Филипп VI и Летиция пренебрегли правилами и продемонстрировали особую романтику во время совместного выхода.

Представители испанской монархии крайне редко демонстрируют свои чувства перед камерами, соблюдая королевский этикет и протокол. Однако День влюбленных таки повлиял на поведение Филиппа VI и Летиции. Супруги совершили официальный визит в автономную коммуну Андалусии, где охотно держалось за руки.

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Так пара прошлась вдоль улицы от церкви Успения Пресвятой Богородицы в городе Альмонте. Влюбленные Филипп VI и Летиция не сдерживали улыбок и продолжали здороваться с поклонниками.

Король Філіп VI та його дружина Летиція
Король Филипп VI и его жена Летиция / Getty Images

И еще большую романтику королевская семья продемонстрировала во время прогулки по парку "Доньяна". Там Филипп VI и Летиция нежно обнимали друг друга, демонстрируя особую идиллию и романтику.

Романтичні фото короля та королеви Іспанії
Романтичні фото короля та королеви Іспанії / Getty Images

Интересно, что британские представители монархии также нарушили это правило. Если принц Уильям и Кейт Миддлтон очень сдержанно ведут себя на публике и не попадают в такие новости, то их родственники Гарри и Меган охотно демонстрируют свои чувства. В июле 2018 года герцоги Сассекские страстно поцеловались перед десятками камер. Тогда принц Гарри с командой выиграли на благотворительном матче по поло, а затем получил не только кубок, но и поцелуй от жены.

Принц Гаррі та Меган Маркл у 2018 році
Принц Гарри и Меган Маркл в 2018 году / Getty Images

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Королівська сім'я Летиция, королева Испании
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