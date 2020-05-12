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"Гуцулку Ксеню" теперь можно посмотреть бесплатно: где смотреть фильм

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Фильм Гуцулка Ксеня 2019: смотреть онлайн полностью бесплатно
"Гуцулка Ксеня": смотреть бесплатно онлайн / Пресс-служба

Популярная украинская комедия "Гуцулка Ксеня" вышла в онлайн-прокат. До сих пор киноленту транслировали стриминговые платформы, поэтому киноманам приходилось платить за просмотр. Однако на днях фильм разместили в сети.

Видео появилось на ютуб-канале "1+1" и сразу же вызвало ажиотаж среди любителей кино: всего за несколько дней "Гуцулку Ксеню" посмотрели свыше 100 тысяч человек. Это и не удивительно, ведь украинский мюзикл получил две престижные награды Золотая Дзыга. 

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Как известно, премьера фильма состоялась 7 марта 2019 года. Экранизировать одноименную оперетту Ярослава Барнича взялась режиссер Алена Демьяненко. Она пригласила на съемки талантливых актеров и музыкантов, которые и помогли добавить колорит киноленте. В частности, в фильме можно услышать песни в исполнении фрик-кабаре Dakh Daughters.

А вот сюжет "Гуцулки Ксени" известен, наверное, всем украинцам. В 1938 году в карпатское село Ворохта приезжает американский эмигрант Яро. Оказывается, его визит на родину не случаен: чтобы получить миллионное наследство, ему нужно жениться с сознательной украинке. Яро влюбляется в самую красивую гуцулку Ксеню. Но покорить сердце девушки не так уж и просто.

Смотрите фильм "Гуцулка Ксеня" онлайн: видео

Главные роли в фильме "Гуцулка Ксеня" исполнили:

  • Варвара Лущик
  • Максим Лозинский
  • Оливье Бонжур
  • Игорь Цишкевич
  • Олег Стефан
  • Екатерина Молчанова
  • Юрий Радковский
  • Наталка Кобизкая
Автор: Юлия Михайлова
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Новости Украины Кино
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