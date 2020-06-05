Исторические драмы все больше привлекают внимание киноманов, ведь они воспроизводят события нашего прошлого. Поэтому отечественные режиссеры охотно экранизируют истории об опришках, повстанцах и казаках. В октябре 2020 года ожидается премьера новой киноленты – "Крепость Хаджибей".

По официальным данным, съемки фильма длились с декабря 2018 года. Сейчас увлекательную киноленту передали на рассмотрение Совета государственной поддержки кинематографии, после чего будет объявлена дата выхода фильма на большой экран. А пока сеть захватили первые кадры из фильма "Крепость Хаджибей" от режиссера Константина Коновалова.

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Сюжет

События приключенческого фильма разворачиваются в XVIII веке, когда Российская империя вела войну против Османской. Задунайские казаки поддержали османов, поэтому, когда в их руки попала важная стратегическая информация, они посылают казака Андрея в Стамбул.

Но попасть к турецкому султану не так уж и просто. Помочь казаку в этом должен был комендант крепости Хаджибей – Ахмет-паша. Однако перед приездом Андрея мужчина попал в плен, а уцелеть от нападения русских сумела только его дочь Фатима. Поэтому главные герои объединяют усилия, чтобы освободить старца и вовремя передать информацию султану. Для этого Андрей и Фатима разрабатывают отчаянный план.

Кроме этого, авторы проекта ввели в сюжетную линию еще одного колоритного персонажа. Грузинский путешественник и купец Йорам будет сопровождать пару и попадать в различные приключения.

Фильм "Крепость Хаджибей" будет иметь динамичный сюжет, потрясающие сцены боев и костюмы, которые помогут зрителям перенестись в XVIII век.



Первые кадры из фильма "Крепость Хаджибей" / Фото Facebook / @Cinematico

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Главные актеры

Фильм снят в тандеме Украины, Грузии и Турции. Однако к съемкам привлекли, в основном, украинских актеров. В исторически-приключенческом фильме снялись: