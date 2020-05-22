Звезда Голливуда Скотт Адкинс сыграл в украинском фильме "Наследие лжи": трейлер

Из Голливуда в Украину: знаменитый актер Скотт Адкинс сыграл главную роль в захватывающем боевике "Наследие лжи". На днях в сети презентовали зрелищный трейлер, который покорил киноманов.

"Наследие лжи": что известно о фильме

Детали о съемках обнародовали представители Госкино на фейсбук-странице. По их словам, "Наследие лжи" (Legacy of Lies Movie) – украино-британский проект, который уже 28 июля выйдет в прокат. Сейчас же в сети появился международный трейлер фильма.

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В центре сюжета боевика – шпионская история, события которой развиваются в Киеве. Бывший агент МІ6 Мартин Бакстер вынужден снова вернуться к работе, так как только ему по силам распутать жуткое дело. Просит его об этом украинская журналистка Саша Степаненко, которая убеждена, что секретная операция спецслужб нарушала законы. Но не превратится ли расследование в выживание?

Смотрите трейлер к фильму "Наследие лжи": видео

Внимание киноманов привлек не только захватывающий шпионский сюжет, но и актерский состав. Главные роли в фильме получили:

Скотт Адкинс

Юлия Соболь

Онор Нифси

Гордон Александер

Марко Робинсон

Татьяна Носенко

Анна Буткевич

Сергей Калантай

Уильям Форсайт



Кадры со съемок фильма "Наследие лжи" / Cinema In UA

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Съемки фильма "Наследие лжи" проходили задолго до пандемии коронавируса. Поэтому ожидается, что премьера киноленты от режиссера Адриана Бола состоится без задержек, 28 июля. Показы состоятся в онлайн-кинотеатрах.

Какие роли прославили Скотта Адкинса

Британский актер Скотт Адкинс когда-то и представить не мог, что станет представителем Голливуда и будет иметь роли в успешных фильмах, в частности, "Докторе Стрендже" от Marvel. С 10 лет он изучал различные виды боевых искусств и наследовал таких культовых звезд как Жан-Клод Ван Дам и Брюс Ли.

Первую роль Скотт Адкинс получил в 1998 году в сериале "Зона опасности". Сейчас в его фильмографии насчитываются десятки ролей, среди которых: