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Фильм "Дневники принцессы" с Энн Хэтэуэй получит продолжение в виде спин-оффа

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Энн Хэтэуэй в фильме "Дневники принцессы" / IMDb

Потоковый сервис Disney+ снимает продолжение франшизы "Дневники принцессы". По слухам, третья часть будет рассказывать историю сводной сестры героини Энн Хэтэуэй.

О том, что компания Disney не устает придумывать идеи контента для своего потокового сервиса Disney+ сообщает издание The Illuminerdi. На сайте отмечается, что новая героиня популярной франшизы будет девочкой смешанных рас.

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По сюжету, она якобы отправляется жить в вымышленную страну Женовию вместе с представителями монаршей семьи. Вернутся ли к своим ролям Энн Хэтэуэй и Джули Эндрюс пока неизвестно.

Напомним, что первая и вторая часть "Дневников принцессы" вышла в 2001 и 2004 году соответственно. В основу оригинальной истории положена серия книг американской писательницы Мэг Кэбот. Немного раньше Энн Хэтэуэй промовилася в одном из интервью, что готова вернуться к роли, ведь сценарий к третьей части фильма был почти готов. Однако пока никаких намеков на ее участие в съемках нет.


Постер к первой части "Дневники принцессы" / IMDb

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кино Disney Голливуд
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