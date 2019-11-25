Фильм "Эмма": вышел первый трейлер комедийной драмы по мотивам романа Джейн Остин

Римейки на популярные ленты, а также экранизации культовых романов пользуются большой популярностью в мировом кинематографе. Поэтому кинокомпания Focus Features решила переснять известный фильм "Эмма", который впервые увидел свет в 1996 году.

Любители творчества Джейн Остин смогут увидеть экранизацию одного из самых популярных ее романов. "Эмма" выйдет в мировой прокат уже в феврале 2020 года. Съемками ленты занялась кинокомпания Focus Features.

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По сюжету фильма, снятого по мотивам романа, Эмма Вудхаус любит сватать всех, кто ее окружает. Она – молодая, богатая и самоуверенная женщина, которая считает, что отлично разбирается в людях. Однако эта уверенность окажется обманчивой, когда она отговорит свою подругу Гарриет выходить замуж за фермера и сватает ее викариюя Элтонау. По ее мнению, они будут идеальной парой, но Эмма не знает, что скоро новый избранник ее подруги влюбится в нее саму.



Постер к фильму "Эмма" / IMDb

Главные роли в ленте сыграли Аня Тейлор-Джой, которой достался образ Эммы, Билл Найи, который сыграл ее отца, а также Джош о'Коннор, Миа Гот и другие.

В сети обсуждают, что фильм 2020 года станет достойным конкурентом картине 1996 года, в которой главную роль сыграла Гвинет Пэлтроу.

"Эмма" 2020 года: смотреть трейлер к новой экранизации