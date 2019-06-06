Фильм "К звездам": в сети появился первый трейлер с Брэдом Питтом

Одной из самых ожидаемых лент 2019 года является фильм с Брэдом Питтом в главных ролях – "К звездам". Первый трейлер научно-фантастической картины уже в сети.

Первый трейлер к фантастическому фильму "К ​​звездам" появился на YouTube-канале кинокомпании 20th Century Fox. Меньше, чем за сутки ролик посмотрели более 1,5 миллиона человек.

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Главные роли в фильме сыграли голливудский актер Брэд Питт, ирландская актриса Рут Негга, а также американский киноактер Томми Ли Джонс.

В центре сюжета стоит космонавт Рой Макбрайд. Он часто отправляется в путешествия по космосу. Он осуществляет полеты с определенной целью – ищет пропавшего отца и мечтает разгадать тайну, которая угрожает всей планете. И ему удастся раскрыть секрет, который ставит под вопрос существование людей и их места в космосе.

Премьера фильма запланирована на 20 сентября 2019 года.

Смотреть трейлер к фильму "К ​​звездам": видео