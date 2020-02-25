"Мулан": сюжет, трейлер и дата выхода адаптации известного мультфильма

Драматический приключенческий фильм "Мулан" от Disney готовится к мировому релизу уже в марте. Фильм 2020 года стал одноименной адаптацией на популярную китайскую легенду о Хуа Мулань, а также частичным римейком культового одноименного мультфильма 90-х.

О том, что студия Disney планирует переснять легендарную историю на новый лад представители компании заявляли еще в 2010 году. Однако съемочный процесс фильма "Мулан" (Mulan) стартовал как минимум через семь лет. В феврале 2017 года в Disney заявили, что адаптации быть, а режиссером будущей премьеры выбрали Ники Каро.

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На главную роль в фильме "Мулан" 2020 года претендовалои около тысячи актрис. Главными условиями для кандидаток были: соответствующая национальность, владение боевыми искусствами и понятный английский язык.

Дата выхода фильма "Мулан" в Украине запланирована на 26 марта.



Постер к фильму "Мулан" / The Movie Db

Сюжет: события разворачиваются в обычной китайской семье, которая готовится к свадьбе дочери. Однако семейный покой и идиллия прерывается, когда император Китая издает указ, по которому один мужчина из каждой семьи должен отправиться в армию, а впоследствии защищать родную страну.

К сожалению, в семье Хуа Мулан ее тяжелобольной отец, который когда-то был военным, является единственным мужчиной. Чтобы уберечь его от опасности и войны, смелая девушка решает сама отправиться на фронт. Она выдает себя за парня и хитростью попадает в армию, а позже на поле боя. Во время ожесточенной борьбы Хуа Мулан понимает, что борьба за родину – это не только принудительные обстоятельства, а то, без чего она не сможет жить.

Актеры и роли фильма "Мулан"

Лю Ифэй – Хуа Мулан

Донни иен – командир Тунг

Джейсон Скотт Ли-Бори Хан

Йосон Ань – Чэнь Хунхуі

Гун Ли – Сиань Ланг

Джет Ли – император Китая

Рон Юань-сержант Цян

Эти Ма – Хуа Чжоу

Розалинд Чао – Хуа Ли

Джимми Вонг – Линг

Уткарш Амбудкар – Скатч

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