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"Мулан": сюжет, трейлер и дата выхода адаптации известного мультфильма

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"Мулан": сюжет, трейлер и дата выхода / Comig Soon

Драматический приключенческий фильм "Мулан" от Disney готовится к мировому релизу уже в марте. Фильм 2020 года стал одноименной адаптацией на популярную китайскую легенду о Хуа Мулань, а также частичным римейком культового одноименного мультфильма 90-х.

О том, что студия Disney планирует переснять легендарную историю на новый лад представители компании заявляли еще в 2010 году. Однако съемочный процесс фильма "Мулан" (Mulan) стартовал как минимум через семь лет. В феврале 2017 года в Disney заявили, что адаптации быть, а режиссером будущей премьеры выбрали Ники Каро.

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На главную роль в фильме "Мулан" 2020 года претендовалои около тысячи актрис. Главными условиями для кандидаток были: соответствующая национальность, владение боевыми искусствами и понятный английский язык.

Дата выхода фильма "Мулан" в Украине запланирована на 26 марта.

Постер до фільму
Постер к фильму "Мулан" / The Movie Db

Сюжет: события разворачиваются в обычной китайской семье, которая готовится к свадьбе дочери. Однако семейный покой и идиллия прерывается, когда император Китая издает указ, по которому один мужчина из каждой семьи должен отправиться в армию, а впоследствии защищать родную страну.

К сожалению, в семье Хуа Мулан ее тяжелобольной отец, который когда-то был военным, является единственным мужчиной. Чтобы уберечь его от опасности и войны, смелая девушка решает сама отправиться на фронт. Она выдает себя за парня и хитростью попадает в армию, а позже на поле боя. Во время ожесточенной борьбы Хуа Мулан понимает, что борьба за родину – это не только принудительные обстоятельства, а то, без чего она не сможет жить.

Актеры и роли фильма "Мулан"

  • Лю Ифэй – Хуа Мулан
  • Донни иен – командир Тунг
  • Джейсон Скотт Ли-Бори Хан
  • Йосон Ань – Чэнь Хунхуі
  • Гун Ли – Сиань Ланг
  • Джет Ли – император Китая
  • Рон Юань-сержант Цян
  • Эти Ма – Хуа Чжоу
  • Розалинд Чао – Хуа Ли
  • Джимми Вонг – Линг
  • Уткарш Амбудкар – Скатч

Мулан: тизер на украинском онлайн

Мулан: трейлер онлайн

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кино Disney
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