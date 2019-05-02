Фильм "Однажды в Голливуде" покажут на Каннском кинофестивале

Одну из самых ожидаемых кинолент 2019 года популярного сценариста Квентина Тарантино внесли в конкурсную программу престижного французского кинофестиваля. Картина "Однажды в Голливуде" будет представлена миру уже за несколько недель.

О том, что новое творение знаменитого Тарантино будет представлено на Каннском фестивале сообщает издание The Guardian.

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Генеральный директор престижного французского мероприятия Тьерри Фремо заявил, что очень волновался по поводу того, что сценарист фильма не успеет отредактировать его до нужной даты, однако им все удалось.

Мы волновались, что фильм "Однажды в Голливуде" будет готов только к концу июля, но Квентин Тарантино не выходил из монтажной комнаты в течение четырех месяцев и все же доказал, что он является настоящим, преданным, пунктуальным детищем Канн! Поэтому он будет вместе с нами в Каннах,

– заявил организатор фестиваля.

Мировая премьера фильма состоится 26 июля 2019 года.



Кадр со съемок фильма "Однажды в Голливуде" / IMDb