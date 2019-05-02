Фильм "Однажды в Голливуде" покажут на Каннском кинофестивале

15 Читати новину українською
Фильм "Однажды в Голливуде" покажут на Каннском кинофестивале

Одну из самых ожидаемых кинолент 2019 года популярного сценариста Квентина Тарантино внесли в конкурсную программу престижного французского кинофестиваля. Картина "Однажды в Голливуде" будет представлена миру уже за несколько недель.

О том, что новое творение знаменитого Тарантино будет представлено на Каннском фестивале сообщает издание The Guardian.

Читайте также: Появился первый трейлер к фильму Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде": видео

Генеральный директор престижного французского мероприятия Тьерри Фремо заявил, что очень волновался по поводу того, что сценарист фильма не успеет отредактировать его до нужной даты, однако им все удалось.

Мы волновались, что фильм "Однажды в Голливуде" будет готов только к концу июля, но Квентин Тарантино не выходил из монтажной комнаты в течение четырех месяцев и все же доказал, что он является настоящим, преданным, пунктуальным детищем Канн! Поэтому он будет вместе с нами в Каннах,
– заявил организатор фестиваля.

Мировая премьера фильма состоится 26 июля 2019 года.

Кардр зі зйомок фільму
Кадр со съемок фильма "Однажды в Голливуде" / IMDb

blog_ava
Где погулять в Киеве: лучшие места столицы, которые стоит увидеть
сегодня
54927
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Кино Брэд Питт Леонардо Ди Каприо Голливуд
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Где погулять в Киеве: лучшие места столицы, которые стоит увидеть
сегодня 20:11 Где погулять в Киеве: лучшие места столицы, которые стоит увидеть
54926
Куда пойти в Киеве в мае: афиша самых интересных событий
сегодня 18:03 Куда пойти в Киеве в мае: афиша самых интересных событий
23
Принцессе Шарлотте – 4 года: рост королевской наследницы в фотографиях
сегодня 13:05 Принцессе Шарлотте – 4 года: рост королевской наследницы в фотографиях
2027
Куда поехать на майские праздники в Украине: на море, в горы и с детьми
1 мая 11:10 Куда поехать на майские праздники в Украине: на море, в горы и с детьми
Наталя Боднар 4161
Роды Меган Маркл: кого родит, как будет воспитывать и где будет жить королевская семья
1 мая 09:34 Роды Меган Маркл: кого родит, как будет воспитывать и где будет жить королевская семья
9066
Новости
Больше новостей
Залиште відгук