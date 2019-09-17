Фильм "Стриптизерши": как выглядит главная мошенница в реальной жизни – фото 18+

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Дженнифер Лопес сыграла Саманту Барбаш
Дженнифер Лопес сыграла Саманту Барбаш / Коллаж LifeStyle 24

12 сентября в Украине состоялась долгожданная премьера фильма Лорин Скафарии – "Стриптизерши" или "Мошенницы с Уолл-стрит" (на английском – Hustlers). Главные роли в фильме исполнили Дженнифер Лопес, Констанс Ву, Cardi B и другие. Лента основана на реальных событиях. Как выглядит организатор аферы в реальной жизни – смотрите в материале LifeStyle 24.

В фильме "Стриптизерши" речь идет о танцовщицах в ночных клубах, которые были разочарованы в системе распределения заработанных ими средств, и организовали мошенническую схему. Девушки-стриптизерши устраивали богачам с Уолл-Стрит незабываемый отдых с танцами и выпивкой, а во время развлечений женщины подсыпали жертвам наркотики и опустошали их кредитные карточки.

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Схему грабежа описала журналистка Джессика Пресслер, которая после публикации статьи стала знаменитой. По ее данным, женщины действительно отдыхали с богачами и обворовывали их до последней копейки. Стриптизерши обогащались с 2008 до 2014 года, а суммы за одну аферу достигали 135 тысяч долларов.

Дженнифер Лопес сыграла организатора аферы – Саманту Барбаш, которая была очень авторитетной среди девушек в реальной жизни. Ей сейчас 45 лет и она работает владелицей спа-центра. Барбаш начала танцевать на пилоне в 19 лет, а впоследствии работала хостес в ночном клубе Scores Gentleman’s Club в Челси, Нью-Йорк. Как говорилось в материале Пресслер, Саманта вербовала молодых девушек в свою мошенническую схему.

Все хотели поработать с Самантой. Потому что у нее было много клиентов и она умела хорошо работать,
– рассказала другая аферистка Рози (ее сыграла Констанс Ву) в интервью с журналисткой.

 

Саманта Барбаш была матерью-одиночкой, которая воспитывала сына.

"Ограбление банкиров за то, что они грабят Уолл-стрит, или что угодно – это никогда не приходило мне в голову. Я лишь думала о том, что я одинокая мама, и мне нужно поддерживать сына" – аферистка рассказывала изданию The Sun.

саманта барбаш
Саманта Барбаш / Instagram / @iam_missfoxita

Барбаш также негативно комментирует выход фильма "Стриптизерши". Саманта обвиняет продюсеров и Дженнифер Лопес в том, что они без разрешения изображают ее историю жизни.

Она (Джей Ло) на самом деле неправильно представляет меня. Я никогда не была стриптизершей. Это клевета на героиню,
– заявила мошенница.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

 

 

Фильм "Стриптизерши": смотрите трейлер

 

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Теги: Голливуд Новости LifeStyle LifeStyle Эротика Дженнифер Лопес
Источник: LifeStyle 24
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