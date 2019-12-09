Фильм "Сумерки" получит продолжение: в Голливуде снимают приквел об Эдварде Каллене

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"Сумерки": продолжение / The Daile Beast

Фанаты драматично-фэнтезийной саги "Сумерки" наконец увидят долгожданное продолжение ленты. Однако в виде приквела. Шестая часть фильма "Сумерки" расскажет историю главного героя – Эдварда Каллена.

Первый эпизод "Сумерек" вышел на большой экран в 2008 году. Он сразу завоевал сердца ценителей фэнтезийного жанра, поэтому сага получила целых пять частей, в каждой из которых развивалась история рода Калленов и семьи Свон.

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Да, последний фильм под названием "Сумерки Сага: Рассвет – Часть 2" вышел в 2012 году, после чего в сети только ходили слухи об ожидаемом продолжении. Однако, как сообщает издание We Got This Covered, франшиза таки получит новый эпизод.

В Голливуде начали съемки приквела об Эдварде Каллене. Как отмечается в источнике, фильм расскажет о детстве мальчика, который в юности станет вампиром, взрослении и периоде становления в жизни. В предыдущих пяти частях роль харизматичного и красивого кровопийцы сыграл Роберт Паттинсон, однако сейчас он готовится сыграть Бэтмена, поэтому, вероятно, этот образ достанется другому актеру.

Сутінки
Кадр из фильма "Сумерки" с Робертом Паттинсоном и Кристен Стюарт / IMDb

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Автор: Марта Вересюк
Теги: Голливуд LifeStyle Кино
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