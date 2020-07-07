В Голливуде есть немало жутких хорроров, которые пугают своим сюжетом и экранизацией. Однако еще больше приводят в ужас фильмы, которые сняты по реальным событиям или знаменитым рассказам очевидцев.

Если вы любитель фильмов, которые сильно пощекочут нервы, тогда 24 канал подобрал 10 проектов, снятых по реальным событиям.

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"Психо"

Год выхода – 1960

Рейтинг IMDb – 8,5

Лента Альфреда Хичкока "Психо" знакома миллионам киноманов и уже стала культовой. По сюжету женщина ворует деньги у своего работодателя и убегает из города. По дороге она останавливается в мотеле, где очаровывается молодым человеком Норманом Бейтсом. Однако главная героиня и не подозревала, что за милым образом скрыт жестокий убийца.

Прототипом Бейтса стал американский серийный убийца Эдвард Гин. Он всю жизнь прожил с матерью, которая была особенно жестокой к нему. Во взрослом возрасте мужчина забрал жизни нескольких женщин, за что попал в психиатрическую больницу по причине невменяемости.

Смотрите трейлер к фильму "Психо": видео

"Техасская резня бензопилой"

Год выхода – 1974

Рейтинг IMDb – 7,5

В штате Техас орудовали вандалы на кладбищах, потому Салли с братом отправились туда, чтобы проверить захоронение своего деда. Поселились главные герои на ферме, где успели познакомиться с соседями. От семейки, что живет неподалеку, Салли пытается держаться в стороне, ведь соседи даже своим видом наводят ужас. И опасения ее были небезосновательны: на приезжих устраивают своеобразную охоту.

О "Техасской резне бензопилой" знают все любители хорроров. Как основу для франшизы, состоящей из 8 частей, взяли историю маньяка с прозвищем Кожаное лицо. Однако Эдвард Гин совершал убийства бензопилой в штате Висконсин, а не Техасе.

Смотрите трейлер к фильму "Техасская резня бензопилой": видео 18+

"Кошмар на улице Вязов"

Год выхода – 1984

Рейтинг IMDb – 7,5

По сюжету фильма "Кошмар на улице Вязов", ученики одной из американских школ видят одни и те же жуткие сны. Мужчина с обгоревшим лицом и рукавицами с лезвиями преследует их. Во сне Фредди Крюгер требует мести, а те, кто попадает в ловушку убийцы, умирает по-настоящему.

Конечно, образ легендарного Крюгера придумали в Голливуде. Однако история о смерти мальчика во сне – правда. В газете Los Angeles Times написали о беженцах из Камбоджи, которые поселились в США. Маленького мальчика мучили кошмары, поэтому он старался не спать. Однако родители убедили его, что бояться нечего, но весь дом проснулся от криков ребенка, который за считанные минуты умер во сне.

Лента понравилась всем киноманам и стала классикой в ​​жанре хоррора. Франшиза о Фредди Крюгере состоит из 9 фильмов.

Смотрите трейлер к фильму "Кошмар на улице Вязов": видео 18+

"Детские игры"

Год выхода – 1988

Рейтинг IMDb – 6,6

В фильме ужасов "Детские игры" рассказывается о мальчике Энди Барклае. Он уверен, что его кукла – живая. Но пока взрослые считают это выдумкой, игрушка действительно воплощает жуткие планы. Оказывается, в куклу вселился дух убийцы, жаждущего крови и не намеренного останавливаться на нескольких жертвах.

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Интересно, что в начале ХХ века была правдивая история о мальчике Роберте Юджине Отто, который не расставался со своей куклой. Игрушку он назвал своим именем. И родители не волновались за сына, пока в комнате не услышали два голоса. Местные утверждали, что видели эту куклу на улицах, и она шла, как человек. Сейчас игрушка стоит в музее Флориды.

Смотрите трейлер к фильму "Детские игры": видео 18+

"Из ада"

Год выхода – 2001

Рейтинг IMDb – 6,8

В центре сюжета "Из ада" – серийный убийца Джек-потрошитель, который заставил жить в страхе всю Британию. О его жестоких убийствах говорят все, а встреча с ним всегда становится последней. Полицейский Фред Эбберлайн берется распутывать жуткое дело и выходит на след Джека-потрошителя.

История про безжалостного маньяка не была выдуманной. Джек-потрошитель жил в конце 1880-х и убивал проституток в Лондоне. Его жертвы умирали в муках, а правоохранители подозревали, что убийца – хирург. Однако поймать преступника так и не удалось.

Смотрите трейлер к фильму "Из ада": видео 18+

"Человек-мотылек"

Год выхода – 2002

Рейтинг IMDb – 6,5

Жена журналиста Джона Клайна перед смертью рассказала о странном существе, которое видела на улице. У женщины была опухоль мозга, поэтому ее слова не восприняли всерьез. Однако уже через 2 года в городке Пойнт-Плезент также видели это жуткое существо, поэтому Джон отправляется туда на поиски доказательств.

Сюжет "Человека-мотылька" звучит как вымысел. Однако в 1966 году в Вирджинии действительно говорили о загадочном существе размером с человека, с крыльями и красными глазами. В прессе активно освещали эту тему, а журналист Джон Киль даже написал книгу, которая и стала основой для фильма ужасов.

Смотрите трейлер к фильму "Человек-мотылек": видео

"Волчья яма"

Год выхода – 2005

Рейтинг IMDb – 6,3

В сюжет "Волчьей ямы" легла история про австралийского маньяка Айвана Милата, который выслеживал и убивал туристов, которые приезжали искать кратер от падения метеорита. Правоохранители задержали его, а убийца получил пожизненный срок.

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"Шесть демонов Эмили Роуз"

Год выхода – 2005

Рейтинг IMDb – 6,7

Священник пытается доказать, что не виноват в смерти Эмили Роуз. Девушку привели к нему для экзорцизма, но во время обряда она умерла. Главный герой в деталях вспоминает события того дня и узнает от правоохранителей, что Эмили была больна эпилепсией.

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Такой случай был в 1976 году. Девушка Аннелиза Мизель умерла после обрядов экзорцизма. До этого она страдала от приступов эпилепсии и психических расстройств, поэтому ее родственники были убеждены, что только священник вылечит Аннелизу. Суд признал виновными и представителя церкви, и родителей девушки.

Смотрите трейлер к фильму "Шесть демонов Эмили Роуз": видео 18+

"Призраки в Коннектикуте"

Год выхода – 2009

Рейтинг IMDb – 5,9

По сюжету семья переезжает в новый дом, расположенный близко к клинике. Там главные герои хотели поселиться, чтобы быть ближе к сыну, который лечится от рака. Однако уже через несколько дней они узнают жуткие детали о своем новом доме и начинают замечать паранормальные явления.

История действительно была в США в 1986 году. Супруги Снедекеров поселились в доме, расположенном по соседству с больницей для онкобольных. Оказалось, что их дом – бывшее похоронное бюро. С тех пор пара начала видеть странные вещи, которые ужаснули весь Коннектикут.

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"Заклятие"

Год выхода – 2013

Рейтинг IMDb – 7,5

Главные герои хоррора – Эдди и Лорейн Уоррен. Они занимаются расследованием паранормальных явлений. Но однажды к ним обращаются люди, которые столкнулись со злым духом и просят помочь спастись.

На самом деле Эдди и Лорейн – не выдуманные персонажи. Они действительно жили в 1950-х и публиковали исследования, самые популярные из которых – о доме с "Кошмара Амитивилля", кукле Аннабель, монахине из церкви Борло.

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