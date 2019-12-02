Лучшие премьеры декабря: что посмотреть в кино в предрождественское время

Наступил последний месяц 2019 года, а это значит, что в спину дышат, а на пятки наступают одни из лучших праздников в году – Новый Год, Рождество и другие праздники, которые пахнут елкой и спокойствием. Однако, уют подарить обещают не только домашние праздники, но и мировой и украинский кинематографы, которые подготовили для вас кое-что интересное.

Пока до зимних праздников осталось чуть больше, чем три недели, LifeStyle 24 рекомендует пересмотреть список предлагаемых кинематографом премьер и найти себе фильм по душе. Ведь после морозной прогулки по городу или для проведения вечера лучшим вариантом будет проведенное время в кинотеатре.

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Тем более, если в списке декабрьских премьер каждый найдет себе фильм по вкусу – будь то драмы или боевики, или комедии.

Лучшие фильмы декабря

"Аэронавты" (The Aeronauts)

Дебютировать на большом украинском экране в декабре выпала возможность фильму, производство которого берет начало еще в 2016 году. Ведь именно тогда студия Amazon приобрела права на пробный сценарий Тома Харпера, однако официальные съемки начались в 2018 году и уже в конце 2019 съемочная команда готова представить полнометражный приключенческий фильм "Аэронавты".

Интересно! В основу картины положены реальные события с 1862 года.

Первая мировая премьера: 30 августа 2019 года

Официальный релиз в США: 6 декабря 2019 года

Премьера в Украине: 5 декабря 2019 года



Кадр из фильма "Аэронавты" / IMDb

Сюжет фильма "Аэронавты": события в фильме разворачиваются в XIX веке в эпоху судьбоносных изобретений и ошеломляющих открытий. Успешная команда из двух людей – ученого Джеймса Глейшера и пилота Амелии Рен – отправляется в путешествие на воздушном шаре. Поднявшись в небо, им удается достичь рекордной высоты. Это было 5 сентября 1862 года. Они понимают, что никто до них не смог подняться в такой способ настолько высоко, поэтому решают воспользоваться моментом на полную. В верхних слоях атмосферы они делают немало важных для науки открытий, о которых хотят поскорее рассказать миру. Однако для этого сначала нужно спуститься на землю, что сделать будет в разы сложнее, чем подняться.

Добавим, что создатели фильма "Аэронавты" решили слегка отойти от реальных событий, ведь в полете, который на самом деле состоялся в 1862 году, участие принимали Джеймс Глейшер и Генри Коксвелл, которого заменили женским персонажем. Это обусловлено тем, что в то время немало женщин увлекаться полетами, в частности, Софи Бланшар, Маргарет Грэм и Амели Эрхарт. Все они внесли весомый вклад в развитие этой отрасли.

Главные роли в фильме сыграли Эдди Редмэйн, который известен ролью в фильме "Фантастические звери", Фелисити Джонс, Химеш Пател, Фиби Фокс, Энн Рейд и Тим Макиннерни. Режиссером и сценаристом ленты выступил Том Харпер.

"Аэронавты": смотреть трейлер к фильму

"Чорный ворон"

Что-то интересное для себя в начале декабря также найдут ценители украинской литературы и отечественных фильмов. Ведь в прокат выходит долгожданная историческая драма, снятая по мотивам одноименного бестселлера "Черный ворон". Роман Василия Шкляра впервые увидел мир в 2009 году, однако, чтобы таки получить экранизацию, съемочная команда несколько раз сменила свой состав, а сам создатель романа был изолирован от процесса. Съемки фильма начались в октябре 2018 года, а в мае 2019 года были официально завершены.

Премьера в Украине: 5 декабря 2019 года.



Постер к фильму "Черный ворон" / Википедия

Сюжет фильма "Черный ворон": события разворачиваются в 1920-х годах в Холодном Яру после оккупации УНР. В центре сюжета предстает парень Иван, получивший прозвище Ворон. В нем сочетаются все самые важные мужские ценности: настоящий украинский дух, жажда справедливости и непреодолимое желание жить в свободном государстве. Поэтому, живя в период повстанческого движения, он не может остаться в стороне от событий, которые могут неисправимо повлиять на его свободу. Именно поэтому Иван Ворон решает пожертвовать семейным уютом и домашним спокойствием ради борьбы за независимость своего государства. В центре сюжета – смелый украинец, а также история его непростой жизни и настоящей любви.

Главные роли в фильме "Черный ворон" сыграли Тарас Цымбалюк, Павел Москаль, Азизбек Абдурашидов, Андрей Мостренко, Алексей Тритенко, а также Наталья Сумская. Режиссером фильма стал Тарас Ткаченко.

"Черный ворон": смотреть трейлер к фильму

"Джуманджи: Следующий уровень" (Jumanji: The Next Level)

Фэнтезийный приключенческий фильм "Джуманджи: Следующий уровень" станет четвертой лентой во франшизе "Джуманджи", а также прямым продолжением картины 2017 года, которая получила название "Зов джунглей". В основу сюжетов серии фильмов положены события из книги 1981 года. Ее написал и проиллюстрировал американец Ван Оллсбург. Съемки комедии 2019 года проходили в Атланте, Нью-Мексико, Калгари и даже на Гавайях.

Мировая премьера: 13 декабря 2019 года

Премьера в Украине: 12 декабря 2019 года



Кадр из фильма "Джуманджи: Новый уровень" / IMDb

Сюжет фильма "Джуманджи: Следующий уровень": поскольку в предыдущей части ленты участники игры устали от испытаний и решили не чинить ее после поломки, в новом эпизоде Спенсер таки решает тайком от друзей отремонтировать кассету. Из-за этого он снова попадает в магический мир, однако без своих приятелей. Как-то они, посетив его дом, увидели запущенную игру и поняли, что Спенсер находится в игре. Они, не раздумывая, сплотились для того, чтобы спасти друга. Однако они не знали, что их ждет приключение с обновленными непонятным для них правилам.

Главные роли вновь исполнили Двейн Джонсон, Карен Гиллан, Джек Блэк, Кевин Харт, Ник Джонас и Дэнни Девито.

"Джуманджи: Следующий уровень": смотреть трейлер к фильму

"Звездные войны: Скайуокер. Восхождение" (Star Wars: The Rise of Skywalker)

Пожалуй, одной из самых ожидаемых картин декабря станет IX эпизод вселенной "Звездных войн". Он официально является завершающей частью сиквел-трилогии, а также всей саги Скайуокеров. Как и было запланировано, новая часть будет продолжением всех восьми предыдущих фильмов.

Интересный факт: фильм "Звездные войны: Скайуокер. Восхождение" станет самым длинным эпизодом киносаги за всю историю. Он длится 155 минут.

Мировая премьера: 20 декабря 2019 года

Премьера в Украине: 19 декабря 2019 года



Кадр из фильма "Звездные войны 9": IMDb

Сюжет: события 9 эпизода "Звездных войн" будут прямым продолжением части "Последние Джедаи". История семьи Скайуокеров, которая длилась более 40 лет, завершится и зрители получат ответы на все вопросы, которые возникали в процессе просмотра предыдущих частей. В путешествии на край Галактики фанаты вселенной "Звездных войн" увидят как любимых знакомых героев, так и новых персонажей, отсутствие которых не смогло бы открыть сюжетной линии.

Главные роли в девятой части "Звездных войн" исполнили Дейзи Ридли, Марк Хэмилл, Адам Драйвер, Люпита Нионго, Оскар Айзек, Кэри Расселл и Донал Глисон.

"Звездные войны: Скайуокер. Восхождение": смотреть трейлер к фильму

"Секс-бомба" (Bombshell)

Данный проект также прошел не одно испытание, чтобы стать полнометражным фильмом и выпуститься в мир. Ведь изначально режиссером картины был назначен Чарльз Рэндольф, который написал сценарий, но позже было объявлено, что его заменили Джеем Роучем. Работу над картиной начали в 2017 году. Сначала она получила рабочее название Fair and Balanced, что в переводе на русский означает "Справедливый и сбалансированный", однако в августе 2019 года создатели объявили прокатное название, что звучит как Bombshell, а в украинском прокате – "Секс-бомба".

Мировая премьера: 13 декабря 2019 года

Премьера в Украине: 19 декабря 2019 года



Кадр из фильма "Секс-бомба" / IMDb

Сюжет фильма "Секс-бомба": события драматической биографической ленты разворачиваются в сердце одной из самых популярных телевизионных компаний Fox News. Штаб-квартира телеканала была расположена в Нью-Йорке, где ее основали еще в 1996 году. Основателем, председателем и главным исполнительным директором канала был Роджер Ейлс. Поэтому его имя знали точно все, кто мечтал попасть туда на работу, а также, как личностью, им восхищались немало потенциальных работников. Однако поколебать его безупречный авторитет и популярность среди миллионов удалось женщинам, которые однажды рассказали о сексуальных домогательствах от своего босса. Первой стала одна из работниц, рабочий контракт которой только закончился. И после нее смелости набрались еще много женщин, которые стали жертвами сексуального насилия.

Главные роли в биографической драме сыграли Марго Робби, Николь Кидман, Шарлиз Терон, Элис Ив, Аланна Юбак и другие.

"Секс-бомба": смотреть трейлер к фильму

"Бешеная свадьба"

Вторая часть фильма любимой отечественной комедии "Бешеная свадьба" уже готова очаровывать ценителей украинского юмора. "Бешеная свадьба 2" станет прямым продолжением одноименной ленты, которая вышла на большой экран в октября 2018 года. Добавим, что тогда фильм установил новый рекорд в прокате и стал самым кассовым за текущий год.

Премьера в Украине: 25 декабря 2019 года



Постер "Бешеной свадьбы 2": Планета кино

Сюжет "Бешеной свадьбы 2": после свадьбы младшей дочери Василия Середюка прошел год. Заботливый отец, который изрядно волновался о том, что подумают соседи о его темнокожем зяте, принял его как сына и якобы готов жить спокойной жизнью, заботясь о своей семье. Однако, как только его душа снова познала покой, как его старшая дочь сообщила о том, что готова выйти замуж и хочет пойти под венец со своим возлюбленным. Однако, по мнению отца, он снова не является лучшей партией для его прелестной дочери. Поэтому Василий Середюк аккумулирует все свои силы, а также задействует свои резервы, чтобы пережить вторую бешеную свадьбу в семье.

В главных ролях зрители увидят как хорошо известных любимых героев, так и новых персонажей, которых сыграли Назар Заднепровский, Полина Василина, Джимми Воха-Воха, Юрий Горбунов, Леся Самаева, Александр Кобзарь, Инна Приходько и Арам Арзуманян.

"Бешеная свадьба 2": смотреть трейлер к комедии

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