Кино на выходные: пятерка интересных фильмов, которые вас не разочаруют

С наступлением выходных, каждый из нас хочет провести с пользой время за просмотром интересного фильма. Обычно, происходит так, что мы точно не знаем, что именно хотели бы посмотреть: драма, триллер, комедия или может романтический фильм.

Редакция LifeStyle 24 выбрала для вас пятерку фильмов с напряженным сюжетом, который точно вас поразит.

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Паразиты – драма (2019)

Выпускник школы, который собирается вступить в вуз Ки Ву вырос в бедной семье. Все члены семьи зарабатывают на жизнь общим делом – они складывают картонные коробки от пиццы. Однажды, узнав от своего друга о вакансии репетитора по английскому для ребенка в зажиточной семье, Ки Ву прибегает к подделке документов об образовании, чтобы получить возможность хоть чем-то прокормить семью.

Богатая хозяйка, которой очень понравился метод преподавания английского для своей дочери принимает парня на работу. С этого момента финансовое положение семьи улучшается. Впрочем, останавливаться на достигнутом сообразительный Ки Ву не собирается.

Отметим, что фильм "Паразиты" получил главный приз в 2019 году – "Золотую пальмовую ветвь". Фильм показали в 192-х странах мира, что составило рекорд для корейского кинематографа.

Смотрите трейлер драмы "Паразиты": видео

Снеговик – криминал (2017)

По сюжету фильма "Снеговик", ежегодно с появлением в Осло первого снега, начинают исчезать женщины. Главный герой – талантливый детектив, который сможет решить эту жуткую тайну.

Холли вместе с помощницей находят определенные зацепки: все жертвы были замужними женщинами с детьми, во время убийства шел снег, а после преступления на месте жестокой расправы появлялся снеговик. Все это означает, что детектив вышел на след серийного убийцы Норвегии. Холли ожидает непростая задача – найти маньяка и заставить его ответить за все совершенные поступки.

Смотрите трейлер криминала "Снеговик": видео

Дедушка легкого поведения– комедия (2016)

После похорон своей жены, пенсионер Дик Келли просит своего внука Джейсона поехать с ним на пляжный курорт, на котором они ежегодно отдыхали с бабушкой. Парень не очень в восторге от такой идеи, ведь у него скоро свадьба, впрочем подвести дедушку он также не может.

Отправляясь с дедушкой на курорт, Джейсон даже не подозревает, что именно его ждет. Им предстоит пережить много интересных моментов: от вечеринок с сексуальными красотками до банды афроамериканцев.

Смотрите трейлер комедии "Дедушка легкого поведения": видео

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Капитан Филлипс – триллер (2013)

Сомалийские пираты – настоящий бич океанских вод Восточной Африки: они агрессивны, дерзкие и безжалостные. Пираты захватывают грузовое судно, идущее в порт под управлением капитана Филлипса, главную роль которого сыграл легендарный Том Хэнкс.

Фильм основан на реальных событиях, произошедших в 2009 году. Тогда сомалийские пираты пытались захватить судно MV Maersk Alabama. Однако, команда корабля отчаянно сопротивлялась и дала достойный отпор вооруженным захватчикам.

Смотрите трейлер триллера "Капитан Филлипс": видео

Непристойное предложение – мелодрама (1993)

Какие же выходные без красивой, романтичной истории? Дэвид и Даяна Мерфи – счастливая семейная пара. Дэвид создал проект дома своей мечты и супруги хотят воплотить его в жизнь. Однако, на это им не хватает денег, поэтому они отправляются в Лас-Вегас. В одном из казино Даяну замечает миллиардер, который предлагает женщине миллион долларов за ночь с ним. Женщина отказывается, но потом понимает, что эти средства – единственный шанс построить с мужчиной дом своей мечты.

Как пройдет ночь на миллион, или влюбится Даяна в своего избранница, а может и вовсе убежит от него в последний момент и заработает средства другим путем – смотрите в фильме.

Смотрите трейлер комедии "Непристойное предложение": видео