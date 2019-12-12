10 лучших фильмов о любви, которые вас не разочаруют

Иногда каждому из нас так и хочется окунуться в мир влюбленности и искренней любви, прожить с героями каждое их мгновение и переживать вместе с ними все их преграды на пути к счастью. Такие фильмы возвращают нам веру в то, что настоящая любовь существует.

Любовь всегда занимала первые позиции в жизни. Если мы любим и любят нас, в нашу жизнь приходит счастье, успех, вдохновение, мы всегда находимся в хорошем настроении, все делаем с удовольствием и радостью. Редакция LifeStyle 24 выбрала десяток лучших фильмов, которые подарят вам вдохновение и веру в то, что любовь живет вечно.

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"За 5 шагов до любви" (2019) (Five Feet Apart)

Любовь – сильнейшее лекарства в мире. Именно она способна заживить все раны и вылечить страшные диагнозы. У главной героини Стеллы – кистозный фиброз, поэтому ей запрещено подходить к людям ближе, чем на метр. Дело в том, что при близком расстоянии она может заразить других смертельными бактериями.

Жизнь Стеллы – это клетка, из которой она не может выбраться. Впрочем, однажды она встречает парня с таким же диагнозом, как у нее. Уилл тоже знает, что ему нельзя приближаться к людям, но никак не может с этим смириться. И если любовь существует, то она живет на расстоянии одного метра.

Смотрите трейлер фильма "За 5 шагов до любви": видео

"Звезда родилась" (2018) (A Star Is Born)

"Звезда родилась" – это история о любви и музыке на одной сцене, в центре которых стоят Леди Гага и Брэдли Купер. Мелодраматический фильм рассказывает о звезде кантри-музыки Джексоне Майне, который угасает в музыкальной индустрии после бешеной популярности. В его жизнь приходит милая девушка Элис с невероятным голосом, однако она не демонстрирует его широкой публике. Джексон очень хочет, чтобы голос любимой был услышан, и начинает выступать вместе с ней в дуэте.

После того, как девушка завоевала сердца миллионов поклонников, их отношения начинают постепенно угасать. Элис уделяет все больше времени концертам, а Джексон – рюмке.

Смотрите трейлер фильма "Звезда родилась": видео

"Гарри и Меган: история королевской любви" (2018) (Harry & Meghan: A Royal Romance)

Кто из нас не любит красивые истории любви, тем более, если они касаются королевской четы и счастливого хеппи-энда? Принц Гарри и Меган Маркл получили бешеную популярность не только после свадьбы и рождения сына. До того, как они узаконили свои отношения, их фото не исчезали из таблоидов и изданий.

Историю о том, как бунтарь Гарри наконец нашел приют для души и сердца рядом с хрупкой Меган Маркл показали на экранах. В биографической мелодраме вы погрузитесь в знакомство Гарри и Меган. Известно, что свели будущих супругов их общие друзья, устроив им свидание вслепую.

Сюжет фильма сосредоточен на развитии отношений принца Гарри и канадской актрисы Меган Маркл, их тайного романа и публичного резонанса, который он вызвал.

Смотрите трейлер фильма "Гарри и Меган: история королевской любви": видео

"Шпионы-союзники" (2016) (Allied)

Романтическая драма "Шпионы-союзники" основана на реальных событиях. Это история о двух разведчиках, которые влюбились друг в друга во время миссии по ликвидации немецкого посла. Сценарист Стивен Найт узнал эту историю, когда ему было 21, и решил воплотить ее на экране.

Главный герой Макс Ватан – канадский пилот, работающий на разведку Великобритании. Мариан Босежур – член французского сопротивления, которая чудом выжила после разгрома в Париже. Их планы на жизнь стали одним целым после встречи в Касабланке. Она была настолько особенной, что они даже бежали в Великобританию, где впоследствии и поженились.

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После опасной миссии в тылу врага, Максу заявляют, что его любимая, вероятно, нацистская шпионка. Мужчина начинает собственное расследование, и, если это окажется правдой, он должен пойти на отчаянный шаг.

Смотрите трейлер фильма "Шпионы-союзники": видео

"Выбор" (2016) (The Choice)

Усаживайтесь удобнее и готовьте платок, ведь вас ждет романтическая история любви Тревиса и Габи, которые живут в небольшом прибрежном городке Бофорт. Жизнь сердцееда и ярого холостяка меняется в тот момент, когда у него появляется новая соседка – скромная и тихая девушка. Тревису так пришлась по душе красавица, что он всячески пытается завоевать ее внимание. Харизматичный парень девушке также засел в голове.

Однажды влюбленные понимают, что бежать им некуда, и все что остается – признаться друг другу в своих чувствах. Однако впоследствии Тревис узнает неутешительную новость: у девушки, в которую он влюблен есть парень. И теперь героев ждет непростое время, ведь им надо разобраться в своих чувствах и сделать сложный выбор. "Выбор определяет каждое мгновение твоей жизни", – утверждают создатели этого фильма.

Смотрите трейлер фильма "Выбор": видео

"До встречи с тобой" (2016) (Me Before You)

Любовь ожидает нас там, когда мы о ней даже не думаем. Молодая 26-летняя девушка Луиза Кларк, семья которой едва сводит концы с концами, ищет работу, чтобы хоть еще немного подзаработать денег. Она работала и официанткой в ​​кафе, и на птицефабрике, и в салоне красоты, однако нигде не могла задержаться надолго. После активного поиска работы, ей предлагают работу сиделки в богатой семье.

Ее основная работа – ухаживать за парализованным парнем Уиллом Трейнором, который до несчастного случая был миллионером и достаточно активным человеком. В его жизни было все: красивые девушки, развлечения, достаток, множество планов и желаний. Попав в аварию, он потерял смысл жизни.

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Искренние помыслы и человеческая доброта Луизы склонны превратить беспомощного циника на счастливого человека.

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"Век Адалин" (2015) (The Age of Adaline)

Главная героиня родилась в ХХ веке и продолжает жить уже 100 лет. Если вы думаете, что дальше мы будем описывать сюжет сказки, то вы ошибаетесь. Так, история действительно немного необычная, но изрядно щемящая и романтичная. По-другому быть не может, ведь главную роль в фильме исполняет потрясающая Блейк Лайвли.

Жизнь Адалин изменилась в один холодный, поздний вечер, когда она попала в автокатастрофу. После этого случая она перестала стареть, и это начало ей приносить только боль вместо радости. Ее дочь уже заметно постарела, на ее лице появляются морщины, а Адалин остается молодой красавицей.

В новогоднюю ночь жизнь женщины меняется с ног до головы. Она встречает мужчину, с которым у нее закрутится роман, а впоследствии перерастет в безумную любовь. Впрочем, на пути к счастливой жизни надо еще перейти много преград, которые ждут обоих.

Смотрите трейлер фильма "Век Адалин": видео​

"Лучшее во мне" (2014) (The Best of Me)

История любви Аманды и Доусона началась, когда герои были совсем юные, а строить серьезные планы на будущее было рано. Их жизненные пути разошлись, но судьба свела их снова только через двадцать лет, когда Аманда приехала в родной город на похороны их близкого друга.

Встретившись с Доусоном, они оба понимают, что их юношеская любовь не прошла, а наоборот, с течением лет стала еще сильнее. Впрочем, в жизни не все так просто. Если у Доусона почти ничего не изменилось, то у Аманды есть семья и взрослый сын. И теперь перед ней стоит непростой выбор.

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"Дорогой Джон" (2010) (Dear John)

Мелодрама "Дорогой Джон" – это лента, которая наполнена настоящим эмоциональным чувствам и переживаниям. Главный герой Джон Тайри – солдат армии США. Приехав домой в отпуск, он встречает студентку Саванну и сразу влюбляется в нее. Чувства молодой пары взаимные, поэтому они две недели проводят в любви и страсти.

Впрочем у Джона подошел к концу отпуск и он должен отправиться в Европу на место постоянной службы. Масштабная трагедия, которая произошла 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке меняет весь спектр будущих планов влюбленных. Джон решает не возвращаться к девушке, несмотря на данное обещание, а полностью посвящает себя защите своей страны. Саванна всегда пишет письма своему любимому, но тот все реже на них отвечает...

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"Дорога перемен" (2008) (Revolutionary Road)

Легендарная пара Леонардо ди Каприо и Кейт Уинслет в очередной раз появляются на экранах с непростой жизненной историей. Действия фильма происходят в середине 1950-х годов в одном из пригородов Нью-Йорка. Семейная пара уже 7 лет живет в браке и воспитывает двоих детей. Эйприл все свое время проводит за монотонной домашней работой, а Фрэнк утонул в своей скучной работе. Каждый из них хотел жить свободной и независимой жизнью, впрочем оба стали заложниками жизненных обстоятельств.

Чтобы заняться тем, о чем они мечтали, им надо переехать в Париж, где они реализуют свой творческий потенциал. Однако не все так просто, ведь судьба уготовила им целый ряд испытаний, которые они должны пройти вдвоем.

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