10 лучших фильмов ужасов 2019 года, от которых мурашки по коже

Говорят, люди делятся на две категории: те, которые любят мелодрамы, и те, которые отдают предпочтение хоррорам. Поэтому, если вы относитесь ко второму типу – рекомендуем подборку наилучших фильмов ужасов 2019 года.

Осень и зима – отличное время года для того, чтобы темные холодные вечера проводить дома за просмотром кино. Однако, когда сидя под теплым одеялом еще задолго до времени сна захочется спать, – зарядить себя энергией помогут не мелодрамы или комедии, а фильмы ужасов!

Читайте также: Фильмы ноября: 7 самых ожидаемых премьер предпоследнего месяца 2019 года

Поэтому, редакция LifeStyle 24 решила сделать подборку лучших хорроров 2019 года, чтобы разбавить ваш монотонный вечер.

Лучшие фильмы ужасов 2019 года



1. "Пункт назначения: Смайл" или "Полароид" (Polaroid)

Американский фильм ужасов 2019 года, снятый по мотивам одноименной ленты 2015 года, получил больше всего отзывов от зрителей. Именно поэтому мы решили разместить его на первом месте в рейтинге десяти лучших фильмов-хорроров этого года.

По сюжету, застенчивая старшеклассница Берд получает от своего друга Коннора подарок. Уникальную вещь – фотоаппарат "Полароид" с инициалами RJS, который изрядно поразил девушку, парень купил на гаражном распродажи.

Девушка в восторге от качества съемки, поэтому решает посетить вечеринку друзей, взяв туда свой подарок. Там она много фотографирует друзей и знакомых. Однако на каждой фотографии, несмотря на ее отличное качество, она замечает странную тень позади них. В этот же вечер Берд узнает, что парень из магазина мертв, а также становится свидетелем смерти организатора праздника. Как оказывается позже, презентованным Берд "Полароидом" ранее владел преподаватель фотографии Роланд Джозеф Сейбл (RJS). Его обвинили в истязании четырех студентов и убийстве трех из них во время фотосъемки. Именно поэтому все люди, чьи фото были сделаны на "Полароид", умирают. Группа подростков пытаться разгадать жуткую тайну фотоаппарата.

"Полароид": смотреть трейлер к фильму онлайн

2. "Страшные истории для рассказа в темноте" (Scary Stories to Tell in the Dark)

Еще один фильм ужасов 2019 года для вечернего просмотра, от которого волосы на голове могут стать дыбом!

Сюжет фильма "Страшные истории для рассказа в темноте" разворачивается в США в 1968 году. Технологии и условия жизни стремительно меняются, становясь лучше. Однако для жителей городка Милл-Вэлли все остается прежним, а все из-за особняка на окраине населенного пункта. Когда-то на территории дома погибло несколько детей, из-за чего местная полиция решила закрыть вход в него. Но для трех школьных друзей-Стеллы, Рамона и Огги – закрытое поместье не помеха на пути к удовлетворению своего любопытства.

Они нашли способ, как зайти в заброшенный дом, и в одном из шкафов обнаружили старинную книгу, которая напоминала чей-то личный дневник. Каждая новая страница с записями была посвящена отдельному существу, монстру, призраку или ведьме. Однако не это насторожило друзей больше всего, а то, что текст был написан кровью, по крайней мере, им так показалось с первого взгляда. Они решили прочитать несколько историй, которые уже на следующий день стали реальностью. Подростки разбудили древнее зло и теперь будут вынуждены бороться с ним.

"Страшные истории для рассказа в темноте": смотреть трейлер к фильму онлайн

3. "Кладбище домашних животных" (Pet Sematary)

Дети, животные и кладбище всегда предстают в самых страшных сценах фильмов ужасов. А представьте, если такой сценарий к фильму написал король ужасов Стивен Кинг, а режиссеры объединили это все в одну картинку! Хоррор 2019 года "Кладбище домашних животных" обещает удивить острым течением событий.

В центре сюжета – молодая семья с двумя детьми, которые решают переехать из мегаполиса в тихий поселок, потому что желают что-то изменить в своей жизни. Они заселяются в доме посреди леса. Сразу же после переселения их сосед рассказывает им о мистическом месте, что недалеко от дома. А именно – кладбище домашних животных. Он предостерегает молодую семью, что не стоит ходить туда лишний раз, а тем более подпускать к нему детей. Однако те, подслушав разговор, решают сами найти место, о котором неизвестный дедушка разговаривал с их родителями. Однако на этот раз родителям и соседу удастся уберечь детей от беды.

Через некоторое время любимый кот семейства погибает под колесами грузовика, и они решают похоронить его именно на том кладбище. Однако на следующее утро грязный, взъерошенный и вонючий Черч мистическим образом появляется в их доме. И, как оказывается позже, вернувшись с того света, их домашний и милый котик нашел злобную сущность. На фоне этих жутких событий глава семейства получает еще одно ведро холодной воды на голову – ему сообщают, что его семью ждут страшные беды, если он переступит черту возле проклятого кладбища. Однако его все больше тянет к запретному месту.

"Кладбище домашних животных": смотреть трейлер к фильму онлайн

4. "Счастливого дня смерти 2" (Happy Death Day 2U)

В предыдущий день рождения Три пережила, казалось бы, худший кошмар, который может быть. Ей снилось, что ее убивал маньяк, а позже она снова и снова переживала тот самый момент, пока не нашла своего убийцу и не лишила его жизни. Теперь Три наслаждается жизнью, живя вместе со своим бойфрендом Картером. Однако в ее очередной день рождения петля времени повторяется и на этот раз в ней погибают ее друзья. На календаре снова понедельник, снова 18 сентября, и в этот раз Три придется снова найти убийцу быстрее, чем он убьет ее и всех ее друзей.

"Счастливого дня смерти 2”: смотреть трейлер к фильму онлайн

5. "Мы" (Us)

В компании мужа и двух детей Аделаида Уилсон отправляется на долгожданный отдых в Калифорнию. Они поселились в собственном доме на берегу моря, где мама семейства провела почти все свое детство. Семья запланировала провести незабываемые каникулы вместе со своими друзьями, однако после насыщенного и веселого дня они остерегаются незнакомцев, которые слоняются возле дома вместо того, чтобы пожелать своим друзьям спокойной ночи.

Четверо неизвестных людей странно себя ведут, держась за руки и скрывая лицо под маской, а также преследуют однуцель – убить Уилсонов. Однако самое страшное идеальную семью ждет впереди, когда они узнают, что под маской каждого из чудаков скрываются люди, которые, как две капли воды, похожи на Уилсонов. После этого борьба с врагами приобретает другой смысл, ведь они понимают, что от себя не убежишь.

"Мы": смотреть трейлер к фильму онлайн

6. "Смертельный лабиринт" (Escape Room)

Зои, Аманда, Майк, Бен, Дэнни и Джейсон имели спокойную и упорядоченную жизнь, не зная о существовании друг друга. Однако в какой-то момент им пришлось познакомиться друг с другом, ведь каждому из них пришло послание, в котором им предлагали принять участие в квесте. Группа незнакомцев получила ваучеры на вход в уникальную квест-комнату. Самое интересное и самое сладкое в этой игре – главный приз, сумма которого составляет 1 миллион долларов.

Их команда оказывается в закрытой комнате, выход из которой они должны найти в разных зашифрованных мелочах. Казалось бы, что сложного? Однако, самое страшное началось потом. Квест-комната, выход из которой друзья должны были найти, начала нагреваться. Выбравшись из нее, они попали в другую ловушку, а после следующей в еще одну. Незнакомцы поняли, что теперь победы в игре они хотят не ради денег, а ради того, чтобы выйти оттуда живыми.

"Смертельный лабиринт": смотреть трейлер фильма онлайн

7. "Брайтберн" (Brightburn)

Мистер и миссис Брайер мечтают о пополнении в их новообразованной семье. Но жена семейства никак не может забеременеть. Однажды на месте, где упал неизвестный объект, Тори, которая не может иметь детей, находит малыша. Она решает, что таким образом высшие силы послали им такое ожидаемое пополнение. Они решили оставить парня у себя, приняв как родного и особенного. С необычной отзывчивостью и любовью они воспитывали мальчика, которого назвали Брендоном.

Однако, несмотря на отношение своей новой семьи, он не может скрывать свою истинную сущность. Со временем необычные способности Брэндона станут еще более заметными, вследствие чего его сверстники и даже приемный отец никак не смогут принять парня таким, каким он есть. Из его глаз начали излучаться световые искры, он стал неуязвимым и неуправляемым, проявил умение летать и смотреть, будто рентген – и это даже не половина необычайных способностей Брендона. Его родители изо всех сил будут пытаться направить эти умения в правильное русло, однако хватит ли сил злобному сыну стать добрым Суперменом…

"Брайтберн": смотреть трейлер к фильму онлайн

8. "Сонцестояние" (Midsommar)

Влюбленная пара Дани и Кристиан переживают не самые лучшие времена. Она – студентка колледжа, которая эмоционально страдает из-за того, что ее сестра убила их родителей, а позже покончила жизнь самоубийством. Он – аспирант по направлению антропология, который считает, что его возлюбленная слишком требовательна к нему. Его мнение, к слову, поддерживают даже друзья парня.

Однажды Кристиан со своими приятелями, Майком и Джошом получают предложение от шведского друга Пелла приехать в гости и принять участие в купальском празднике в родной для него коммуне в Швеции. Тот, не раздумывая, соглашается. Однако и здесь требовательный Дани ставит ему условие – она хочет, чтобы ее возлюбленный отказался от путешествия, проведя отпуск с ней. Кристиан вспоминает те ужасные события, которые пережила его девушка, и уговаривает друзей взять ее с собой. После прибытия в Швецию местные убеждают группу подростков остаться на праздничное действо. Однако, соглашаясь на предложение, они не знали, что главные ритуалы во время фестиваля – это жестокие и безжалостные языческие обряды, а Пелле с самого начала планировал заманить их в смертельную ловушку.

"Солнцестояние": смотреть трейлер к фильму онлайн

9. "Оно 2" (It: Chapter Two)

Как и отмечалось в синопсисе, события, разворачивающиеся во второй части фильма "Оно", происходят через 27 лет после знакомства клуба с Пеннивайзом. Бывшие дети теперь взрослые люди, каждый из которых живет своей жизнью, интересуется разными вещами и пытается забыть об ужасах детства. Однако клоун-убийца просыпается после многолетнего сна, чтобы продлить свою ужасную миссию. Так, всего один звонок заставит взрослых героев-спасителей вернуться в старые места и объединиться, чтобы побороть их давнего врага.

"Оно 2": смотреть трейлер фильма онлайн

10. "Доктор Сон"

Еще одна экранизация в 2019 году от культового короля ужасов Стивена Кинга. Фильм "Доктор Сон" является прямым продолжением ленты "Сияние" 1980 года. Как и в реальной жизни, события в новой экранизации происходят через 40 лет после событий первой картины. Головый герой Дэнни вырос, однако из-за определенных обстоятельств в жизни начал злоупотреблять алкоголем, как и его отец. Он до сих пор обладает необычайными способностями, которые со временем начали все меньше и меньше проявляться. Однако иногда он читает мысли и видит то, что ждет его или других в будущем.

В какой-то момент взрослый Дэнни решает, что с выпивкой пора заканчивать и устраивается на работу в хоспис. Там он "видит", что происходит в голове у страреньких пациентов и помогает им умирать легкой смертью, за что получает прозвище Доктор Сон. Казалось бы, его жизнь понемногу налаживается, однако обретенный покой оставит Дэнни, когда на его пути появится "сияющая" девушка Абра. За ней охотится группа вампиров из "Истинного Узла". Поэтому она будет просить помощи у такого же парня с "сиянием". И он поможет Абре защититься от их врагов.

"Доктор Сон": смотреть трейлер к фильму онлайн