Финал "Игры престолов": Джордж Мартин признался, каким на самом деле будет завершение книги

Автор серии книг "Песнь льда и пламени" Джордж Мартин признался, что его творение получит новое продолжение. Вскоре писатель представит новую книгу и ее продолжение будет отличаться от финала сериала, который разочаровал поклонников.

Несколько дней назад на большой экран вышла финальная серия 8 сезона "Игры престолов". Фанаты сериала возмущаются такому завершению, поскольку ожидали другой ход событий. Однако автор серии книг "Песнь льда и пламени", послуживших основой для сериала, заверил, что поклонников ждет другое продолжение. Об этом Джордж Мартин написал в своем блоге.

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Писатель подтвердил, что финал романа будет отличаться от завершения 8 сезона сериала "Игры престолов". Также он написал, что никто не уходит на пенсию и команда будет работать над другими проектами, среди которых новый эпизод "Звездных войн".

Есть персонажи, которые никогда не появлялись на экране, а есть те, которые погибли в сериале, но все еще живут в книгах. Так что читатели узнают, что произошло с Джейн Пул, леди Стоунхарт, Пенни и ее свиньей, Арианой Мартелл и множеством других персонажей, как значительных, так и не очень, с которыми зрители никогда не имели возможности встретиться на экране,

– написал Джордж Мартин в своем блоге.

Что такое "Игра престолов"?"Игра престолов" – фэнтезийный сериал, снятый телеканалом HBO, в основу которого легла серия книг "Песнь льда и пламени". Несмотря на то, что автор цикла, Джордж Мартин, написал первый роман в 1996 году, сериал вышел на экраны лишь через 15 лет – в 2011 году. Однако это не помешало несколькосезонной саге обогнать сюжетные линии, которые описаны в книгах. Поэтому шестой, седьмой и восьмой (финальный) сезоны сериала базировались на черновиках книг, которые еще не появились на прилавках книжных магазинов.



Премьера финального 8 сезона сериала "Игра престолов" состоялась на телеканале HBO 14 апреля 2019 года. Он вместил в себя всего 6 серий продолжительностью около 7 часов.