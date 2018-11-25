Финал шоу "Танцы со звездами 2018": как участники готовятся к грандиозному выпуску – фото

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"Танцы со звездами 2018" – финал шоу (подготовка)
"Танцы со звездами 2018" – финал шоу (подготовка) / 1+1

Сегодня, 25 ноября, вся страна увидит грандиозное шоу – финал проекта "Танцы со звездами 2018". До прямого эфира остались считанные часы, поэтому участники усиленно готовятся к выходу на паркет.

Как известно, за главный кубок шоу "Танцы со звездами 2018" поборются Леся Никитюк и Максим Ежов, Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева, Иракли Макацария и Яна Заяц. Все танцоры в течение недели настойчиво готовились к выпуску, чтобы показать безупречные па на паркете.

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Отметим, что во время последнего выпуска "Танцы со звездами 2018" участники покажут три номера. В частности, первый свой танец, самую эффектную постановку за время участия в проекте и новый танец.

Иракли Макацария признался журналу Elle, что выход из шоу главного конкурента Павла Вишнякова не заставил его расслабиться. Продюсер усиленно готовится к шоу, несмотря на полученные травмы во время полуфинала.

Травмы, конечно, мешают. После моего сальто в последнем эфире я до сих пор восстанавливаюсь. Но я сделаю все, чтобы зритель не заметил эту боль,
– признался Иракли Макацария.

Іраклі Макацарія на
Иракли Макацария на "Танцы со звездами 2018"

Іраклі Макацарія
Иракли Макацария и Яна Заяц

Іраклі Макацарія – тренування до фіналу
Иракли Макацария-тренировка к финалу " Танцы со звездами 2018"​

Не менее упорно тренируется и главный фаворит шоу – Игорь Ласточкин. Юморист признался, что к финалу проекта с Илоной Гвоздевой подготовил эффектные постановки, которые покорят зрителей.

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"Преимуществ не чувствуем, но чувствуем силы: мы готовы рвать! В финале будем брать больше техникой, харизмой, настроением и непосредственно танцем", – рассказал Игорь Ласточкин.

Ігор Ласточкін та Ілона Гвоздьова
Игорь Ласточкин та Илона Гвоздева

Тренування Ігоря Ласточкіна
Тренировка Игоря Ласточкина

Фінал
Финал "Танцы со звездами 2018" – подготовка

А вот Леся Никитюк призналась, что шоу "Танцы со звездами 2018" помогло ей поверить в себя, ведь поддержка зрителей – это успех для артиста.

"Шоу "Танцы со звездами" и колоссальная зрительская поддержка – это то, что помогло мне еще больше поверить в себя и совершенствоваться, как артист на 100%. Объездив полмира, мне удалось пообщаться с танцорами, певцами и актерами. И знаете, какой я сделала вывод? Настоящие артисты – профи во всем! Они разносторонне развиты: когда нужно – поют, когда нужно – танцуют, играют и импровизируют. Я стараюсь максимально совершенствовать себя в данном направлении. Я искренний человек, а таких формат не любит. Ничего в жизни не давалось мне просто так. Но в полуфинале я поняла: в жизни возможно все", – рассказала Леся Никитюк.

 

Леся Нікітюк
Леся Никитюк и Максим Ежов

Підготовка до фіналу
Подготовка к финалу "Танцы со звездами 2018"

Все фото – Elle

 

 

 

Теги: LifeStyle Новости Украины
Источник: 24 Канал
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