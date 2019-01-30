Финалист "Супермодель по-украински" Свят Бойко женится: ему призналась девушка

Известный украинский блогер и участник проекта "Супермодель по-украински" на Новом канале получил неожиданное предложение женитьбы от своей возлюбленной Любови Обущак. Мужчина согласился и до сих пор не может поверить в неожиданный сюрприз, который устроила ему любимая на острове Бали.

По словам виновницы признания, такой замысел у нее возник еще в прошлом году. У нее просто мелькнула мысль, а друзья ее мгновенно поддержали. Так и было решено, что предложение руки и сердца состоится на Бали. По ее словам, хоть она и не относится к свадебных делам серьезно, но в момент "икс" у нее безумно тряслись ноги.

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"Самое главное – он сказал да! Я знаю, как это сложно для мужчин и все не знали, какой будет реакция и боялись до последнего – я вообще тряслась и не могла нормально говорить. Но я люблю, "люблю" (Свята больше это слово нравится) и сделала то, что велело сердце. Я совсем не думала останавливаться, ведь "должно быть наоборот" – said who (кто сказал, – 24 канал)? Будьте счастливы, ломайте стереотип и никогда не говорите никогда, не откладывайте, а учитесь наслаждаться", – сообщила в своем Instagram Любовь.



Девушка Свята Бойко призналась любимому / Instagram-Stories / @svyatboyko

Сам же Святослав до сих пор в шоке и до конца не осознает, что стал женихом.

Конец! Мы больше не встречаемся! Я пока не пришел в себя, поэтому ничего расписывать не хочу. Но мы продолжаем ломать стереотипы и начинаем строить что-то больше. Правда, мисс Бойко?

– написал на своей странице в социальной сети счастливый мужчина.



Свят Бойко и любимая Любовь / Instagram / @grace_misery

Что известно о личной жизни Святослава Бойко?

Свят Бойко находится в отношениях со своей возлюбленной больше года. Первое совместное фото в сети Instagram у них появилось в начале апреля 2018 года. К тому времени уроженец Львовщины участвовал в модельном проекте "Супермодель по-украински", где за несколько шагов до суперфинала был вынужден покинуть шоу. Сейчас он входит в модельное агентство одной из судей проекта Аллы Костромичевой.