Финалистка "Холостяка-10" Дана Оханская: не сочувствуйте мне

Финал десятого сезона шоу "Холостяк" уже состоялся, однако активные обсуждения в сети не утихают. Участницы и зрители делятся своими впечатлениями. На днях одна из финалисток Дана Оханская поблагодарила всех за поддержку и попросила не сочувствовать ей.

Дана Оханская была одной из самых ярких и откровенных участниц юбилейного сезона "Холостяка". За время участия в проекте у нее появилась настоящая армия поклонников. На днях на личной странице в инстаграме девушка поблагодарила всех за поддержку и прокомментировала решение Максима.

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Дана поблагодарила поклонников

Журналистка отметила, что после окончания съемок проекта прошло более трех месяцев. И, когда она пересматривала последний выпуск, не смогла удержать слез.

Я благодарна каждому, кто причастен к проекту "Холостяк" за все те эмоции, которые я получила, за мурашки от влюбленности, за вдохновение и за Макса. Это были одни из самых ярких два с половиной месяца моей жизни. Это такой период, что останется в сердце и воспоминаниях навсегда,

– написала в публикации Дана.

Также она попросила не сочувствовать ей. Она считает, что все сложилось именно так, как лучше для нее и Максима.

Я очень ценю вашу поддержку, но не осуждаю Макса. Да, мы разные, как вы неоднократно замечали. И это нормально. Причин, почему все именно так завершилось, по моему мнению, нет. Они – иррациональны. И это тоже нормально, когда говорим о чувствах,

– отметила Дана.

Напомним, уже в эту пятницу в 19:00 состоится пост-шоу "Холостяка-10", где зрители узнают много интересных подробностей из жизни участниц после проекта. Также станет известно, как сложилась судьба Максима и Даши, с которой он хотел строить отношения.