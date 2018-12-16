Финалисты "МастерШеф 8" решили пожениться: неожиданные детали

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Финалиста "МастерШеф 8" решили пожениться
Финалиста "МастерШеф 8" решили пожениться / Instagram/ @mickevich_vlad

13 декабря финалистка восьмого сезона реалити-шоу "МастерШеф" Элина Павленко отпраздновала свои 20 лет. На торжественном вечере ее парень и коллега по съемочной площадке Владислав Мицкевич попросил ее руки и сердца.

Празднование 20 дня рождения для Элины оказалось не совсем обычным, однако точно станет незабываемым. Во время личных пожеланий Владислав Мицкевич, с которым они встречаются с начала сезона, предложил ей выйти за него замуж, на что она, конечно, согласилась.

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Фіналісти
Элина Павленко и Влад Мицкевич решили жениться / Коллаж: 24 канал

С самого начала восьмого сезона они начали дружить. Элина призналась, что ее подкупило его отличное чувство юмора и харизма. А уже через некоторое время она обратила внимание на его внешность, характер и другие плюсы. Влад часто делал девушке комплименты, а это не могло не очаровать. Элина сказала, что со временем они начали проводить все больше времени вместе, а однажды, когда Влад и Элина шли на съемки «Фильма о фильме», они задержались возле дверей и поцеловались.

Боже мой, у меня до сих пор идут мурашки по коже, когда я вспоминаю этот момент. Каждый день, находясь рядом с ним, я понимаю, как много он значит в моей жизни,
– откровенно призналась о чувствах Элина Павленко.

 

 

Теги: LifeStyle Новости Украины Звездные свадьбы Звездные романы
Источник: Lifestyle
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