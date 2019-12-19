Финальная работа года: Артем Пивоваров представил трогательный клип на песню "Дом"

Украинский исполнитель и саунд-продюсер презентовал видеоработу на трек из своего третьего альбома "Земной". Премьера клипа состоялась сегодня, 19 декабря. В нем интерпретированы поиски дома лирических героев. Сам певец утверждает, что ему удалось воплотить симбиоз чувств и воспоминаний.

Артем Пивоваров обнародовал свой пятый клип на песню "Дом", которая вошла в альбом 2019 года "Земной". Режесером выступил Тарас Голубков, который уже в третий раз сотрудничает с певцом и создавал успешные проекты для самых популярных звезд украинского шоу-бизнеса.

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Съемки чувственного клипа проходили в Одессе на берегу Черного моря в течение трех дней. Потрясающая и бурная природа со всеми безграничными просторами добавила особого шарма. Однако условия для работы были сверхсложными.

Снимали в самые холодные дни осени, поэтому вся команда очень мерзла. И приходилось отогреваться в машине чаем,

– признался Артем Пивоваров журналистам Нового канала.

Идея видео заключается в том, чтобы показать насколько важен поиск "дома" для каждого человека. Сквозь призму историй героев, можно увидеть, как каждый из них находит свое неповторимое место.

Но неизменным остается одно – в новом или забытом раньше доме главными являются родные люди, родные души. Именно наши близкие создают тепло вокруг и в нашей душе. Этот основной месседж режиссер подчеркивает с помощью цветов.

Дом – это симбиоз чувств и нежных воспоминаний о детстве, о месте, в котором было свое чудо, которое каждый из нас хранит в своем сердце всю жизнь, несмотря на время и расстояние,

– прокомментировал Артем Пивоваров.

Артем Пивоваров – Дом: смотрите клип онлайн