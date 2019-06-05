Forbes назвал имя самой богатой певицы в мире
Рианна стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире по версии Forbes, обогнав даже Мадонну, Селин Дион и Бейонсе. Состояние популярной певицы оцениваются в 600 миллионов долларов.
Как говорится в журнале, основной доход Рианны – дивиденты от ее партнерства с французской группой компаний LVMH – Louis Vuitton Moet Hennessy.
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Известно, что группа компаний LVMH стала совладельцами косметического бренда Fenty Beauty, который Рианна создала в 2017 году.
Кроме того, знаменитость развивает свою линию нижнего белья Savage X Fenty, которой она владеет совместно с американской компанией TechStyle Fashion Group.
Добавим, что первым-рэпером миллиардером стал муж Бейонсе Jay-Z. Среди активов артиста – недвижимость в Нью-Йорке и Калифорнии за 120 миллионов долларов, производство шампанского Armand de Brignac (310 миллионов долларов). Также артисту принадлежит доля в коньячном бренди D'Ussé (100 миллионов долларов), стриминговый сервис Tidal (100 миллионов долларов) и Uber (70 миллионов долларов).
Состояние Бейонсе оцениваются в 400 миллионов долларов.