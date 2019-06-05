Forbes назвал имя самой богатой певицы в мире

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Рианна
Рианна / www.gettyimages.com

Рианна стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире по версии Forbes, обогнав даже Мадонну, Селин Дион и Бейонсе. Состояние популярной певицы оцениваются в 600 миллионов долларов.

Как говорится в журнале, основной доход Рианны – дивиденты от ее партнерства с французской группой компаний LVMH – Louis Vuitton Moet Hennessy.

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Известно, что группа компаний LVMH стала совладельцами косметического бренда Fenty Beauty, который Рианна создала в 2017 году.

Кроме того, знаменитость развивает свою линию нижнего белья Savage X Fenty, которой она владеет совместно с американской компанией TechStyle Fashion Group.

Добавим, что первым-рэпером миллиардером стал муж Бейонсе Jay-Z. Среди активов артиста – недвижимость в Нью-Йорке и Калифорнии за 120 миллионов долларов, производство шампанского Armand de Brignac (310 миллионов долларов). Также артисту принадлежит доля в коньячном бренди D'Ussé (100 миллионов долларов), стриминговый сервис Tidal (100 миллионов долларов) и Uber (70 миллионов долларов).

Состояние Бейонсе оцениваются в 400 миллионов долларов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce)

 

 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Рианна Forbes Награды
Источник: LifeStyle 24
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